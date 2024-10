Mit Hochzeitskleid und Schleier: Britney Spears heiratet sich selbst

Britney Spears (42) hat ihren Instagram-Followern offenbart, sich selbst geheiratet zu haben. In einem kurzen Clip posiert die Sängerin in einem weißen Hochzeitskleid aus Satin. Ihre welligen Haare bedeckt ein langer Spitzenschleier mit Schleppe. "Der Tag, an dem ich mich geheiratet habe", heißt es unter dem Video.

"Das Genialste, was ich je getan habe"

"Ich bringe es zurück, weil es vielleicht peinlich oder dumm erscheinen mag, aber ich denke, es ist das Genialste, was ich je getan habe!!!", ergänzte Spears. An ihrem Hochzeitstag trug sie dem Clip nach schwarze Pumps und legte ihren charakteristischen schwarzen Kajal auf. Passend zum Anlass untermalte sie ihren Beitrag mit dem beliebten Hochzeitslied "Fields of Gold". Wenige Stunden zuvor postete die Musikerin ohne Kommentar ein Bild einer Kirche.

Lesen Sie auch

Nach ihrer Hochzeit ging Spears offenbar auf Reisen. Sie veröffentlichte ein Video, in dem sie im Bikini am Pool unter einem Sonnenschirm liegt. Ein weiterer Post zeigt die Sängerin, wie sie ihr Outfit aus einem silbernen Spaghettiträger-Kleid und schwarzen Stiefeln präsentiert. "Turks- und Caicosinseln, ich komme", verriet Spears über ihr Urlaubsziel.

Scheidung ging im Mai durch

Ihre letzte Hochzeit liegt zwei Jahre zurück. Im Juni 2022 heiratete sie ein Jahr nach der Verlobung ihren Partner Sam Ashgari (30). Seit Mai 2024 ist die Musikerin offiziell geschieden. Ihr Ex-Mann hatte dem "People"-Magazin zufolge am 16. August 2023 die Scheidung eingereicht. Als Begründung habe er in dem Antrag "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Wie im Ehevertrag festgehalten, habe Spears laut "Page Six" ihre gesamten Einkünfte behalten. Während sie das Sorgerecht für vier ihrer gemeinsamen Hunde erhielt, wurde Ashgari zum Besitzer des Dobermanns Porsha. Kinder teilte sich das ehemalige Paar nicht.

Zwei Kinder bekam sie mit dem Tänzer Kevin Federline (46), mit dem sie von 2004 bis 2007 verheiratet war. Ihr erster Sohn Sean Preston (19) kam im September 2005 zur Welt. Ein Jahr später wurde ihr zweiter Sohn Jayden James (18) geboren. Ihre erste Ehe sorgte aufgrund ihrer kurzen Dauer für Gesprächsstoff. Im Januar 2004 war sie für 55 Stunden mit ihrem Kindheitsfreund verheiratet. Wie Spears in ihren Memoiren "The Woman in Me" erzählte, habe der alkoholisierte Zustand der beiden zur Eheschließung geführt. Ihrer Schilderung nach gingen sie dazu mitten in der Nacht in eine Kapelle. Tatsächlich geliebt habe sie ihren ersten Ehemann nicht.