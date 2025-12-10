Prime Video hat die ersten Bilder von "Young Sherlock" veröffentlicht. Mit der neuen Serie erzählt Regisseur Guy Ritchie die Ursprungsgeschichte des weltberühmten Detektivs. In der Hauptrolle zu sehen ist "Harry Potter"-Star Hero Fiennes Tiffin.

Prime Video hat die ersten Bilder seiner neuen Serie "Young Sherlock" unter anderem auf Instagram veröffentlicht. In der neuen Serie, die ab 2026 auf dem Streamingdienst zu sehen sein wird, spielt Hero Fiennes Tiffin (28) den titelgebenden Detektiv. Basierend auf Andy Lanes Buchreihe "Young Sherlock Holmes" erzählt die Show die Anfänge des berühmten Detektivs und begleitet ihn bei der Lösung seines ersten Mordfalls.

Inszeniert wurde der neue Stoff von Regisseur Guy Ritchie (57), der gleichzeitig auch als ausführender Produzent fungiert. Showrunner Matthew Parkhill ist für das Drehbuch der Show verantwortlich.

Zum Cast von "Young Sherlock" gehören neben dem "Harry Potter"-Star Oscarpreisträger Colin Firth, Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone und Max Irons. "Young Sherlock" startet im kommenden Jahr exklusiv bei Prime Video und wird in über 240 Ländern und Regionen weltweit verfügbar sein.

Darum geht's in "Young Sherlock"

Die neue Mystery-Serie spielt im Oxford der 1870er-Jahre und erzählt die Ursprungsgeschichte von Sherlock Holmes: Ein junger Mann, der in Ungnade gefallen ist und plötzlich in einen Mordfall gerät, der seine Freiheit bedroht. Sein erster Fall deckt eine weltweite Verschwörung auf, die sein Leben für immer verändert.

Für Ritchie ist "Young Sherlock" das zweite Projekt rund um Sir Arthur Conan Doyles literarische Kultfigur. Im Jahr 2009 veröffentlichte er den Film "Sherlock Holmes", in dem Robert Downey Jr. (60) die Titelrolle übernahm. Zwei Jahre später folgte eine Fortsetzung.