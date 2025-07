Mit Henry, Johan, Tom und Bill: Heidi Klum gönnt sich zum 4. Juli Burger

Heidi Klum (52), ihre vier Kinder und Ehemann Tom Kaulitz (35) leben seit vielen Jahren in den USA. Keine Frage, dass sie den Independence Day (englisch für Unabhängigkeitstag) feiern, also den US-Nationalfeiertag, der jedes Jahr am 4. Juli begangen wird. Im Fall der Kaulitz-Klums bedeutete das diesmal Familienzeit, wie Heidi Klum auf Instagram zeigt.

Familienzeit und ein saftiger Burger

In einer Reihe Fotos, die die gebürtige Bergisch Gladbacherin auf ihrem Account veröffentlichte, ist sie freudestrahlend Arm in Arm mit ihren beiden einen Kopf größeren Söhnen, Henry (19) und Johan (18), zu sehen. Ein weiteres Bild zeigt die Entertainerin und Unternehmerin mit ihrem Musikerehemann - beide in betont legeren Freizeit-Outfits, wobei die sonst so gern bunt gekleidete Heidi Klum eine beige Kombination aus Top und weitem Rock trägt. Tom Kaulitz ist in ausgefranstem Hemd und weiter langer Hose - beides in Brauntönen - gekleidet.

Weitere Aufnahmen verrieten, welches Essen und Trinken sich die berühmte Familie gönnte. Neben erfrischenden Drinks mit Blüten und Eiswürfeln darin gab es Burger mit saftigem Patty und Käse nebst Pommes mit Ketchup. Heidi Klums schlichter Kommentar drückte aus, wie sehr sie den Tag genossen hat: ein Emoji mit drei kleinen roten Herzen.

Ein Clip, der ebenfalls für die Followerinnen und Follower hochgeladen wurde, zeigt eine völlig entspannte Heidi Klum, wie sie an einer Rabatte entlangschlendert und stoppt, um den Blütenduft aufzusaugen.

Weitere Details in den Stories

In den Stories ist zudem zu sehen, dass der 4. Juli im Hause Klum-Kaulitz mit einem gesunden Frühstück, bestehend aus Ei und Tomaten-Vollkornbrot, begann. Dann ging es ab an den Pool. Mit dem Auto fuhr das Ehepaar anschließend zu einer kleinen Feier mit weiteren Gästen und USA-Fähnchen. Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) ist in dem Clip ebenfalls zu sehen. Vor Ort gab es dann offenbar die oben genannten Burger.