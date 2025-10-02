Ein Teenager im Koma, spurlos verschwundene Zeugen: In Charlotte Links Bestseller-Verfilmung "Einsame Nacht" jagt Henny Reents als Detective Kate Linville ein Phantom, dessen Rachefeldzug weit in die Vergangenheit führt. Trotz der "mystischen und düsteren" Stimmung wurde "am Set viel gelacht".
Eine brutale Messerserie erschüttert das beschauliche englische Küstenstädtchen Scarborough, und die einzige Spur führt zu einem zehn Jahre alten ungelösten Fall. Am 2. und 3. Oktober zeigt Das Erste um 20:15 Uhr die zweiteilige Verfilmung von Charlotte Links (61) Bestseller "Einsame Nacht" (2022). Schauspielerin Henny Reents (50) schlüpft erneut in die Rolle der Detective Sergeant Kate Linville, die diesmal gegen ein Phantom ermittelt, dessen Identität ebenso rätselhaft bleibt wie seine Motive. Nach dem Zweiteiler "Die Suche" (2021) und "Ohne Schuld" (2024) ist es die dritte Verfilmung im Rahmen der Kate-Linville-Reihe der Frankfurter Bestsellerautorin.