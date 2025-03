Mit heißem Tee verbrüht: Starbucks muss einem Kunden 50 Millionen Dollar zahlen

1 Die Kaffeehaus-Kette Starbucks muss einem Kunden eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Foto: dpa/Gene J. Puskar

Mit heißem Tee verbrüht: Weil ihm in einem Drive-In im US-Bundesstaat Kalifornien ein Becher mit heißem Tee in den Schoß gekippt war, muss die Kaffeehaus-Kette Starbucks einem Kunden eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Wegen seiner dadurch erlittenen schweren Verbrennungen sprach ein Gericht in Los Angeles dem Mann am Freitag 50 Millionen Dollar (rund 46 Millionen Euro) Schmerzensgeld zu.