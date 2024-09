Mit Harry Potter-Star: Alle News zur vierten Bridgerton-Staffel

Seit dem 16. September heißt es speziell für die weiblichen Stars der erfolgreichen Netflix-Serie "Bridgerton": Luft anhalten! Denn der Streamingdienst hat per Pressemitteilung verkündet, dass der Startschuss für die Dreharbeiten der vierten Staffel gefallen ist - und folglich wieder reichlich Korsagen für die aufwändig produzierte Historienserie geschnürt werden müssen. In den kommenden Folgen trifft das auf gleich mehrere Newcomerinnen zu, darunter eine ehemalige Schülerin von Hogwarts. Das ist bereits zur vierten Staffel bekannt.

Das neue Liebesdreieck

Schon seit längerem wissen Fans der Serie, dass sich als nächstes der zweitälteste Bridgerton-Spross - und ewiger Junggeselle - Benedict (Luke Thompson, 36) ins Liebesabenteuer stürzen darf. Im August dieses Jahres wurde dann mitgeteilt, dass die australische Schauspielerin Yerin Ha (29) als seine zukünftige Herzensdame gecastet worden ist. Ha wird die Rolle von Sophie Baek spielen, Kennern der Romanvorlage besser als Sophie Beckett bekannt. Der Name wurde für die Serie geändert, um die koreanischen Wurzeln der Darstellerin zu ehren. Erst vor wenige Tagen wurde Ha dann über den offiziellen X-Account von Netflix per kurzem Video vorgestellt.

Lesen Sie auch

Sophie Baek hat ihre Familie im Schlepptau

Allein wird Sophie Baek aber nicht in Staffel vier anreisen. Wie nun bekannt wurde, stoßen die Schauspielerinnen Katie Leung (37), Michelle Mao und Isabella Wei zum Cast. Vor allem "Harry Potter"-Fans dürfte Leung ein Begriff sein - sie spielte in der Romanverfilmung Ravenclaw-Schülerin Cho Chang. In "Bridgerton" wird sie Sophies Stiefmutter Lady Araminta Gun verkörpern, deren zwei Töchter Rosamund (Mao) und Posy (Wei) ebenfalls auf dem Heiratsmarkt sind.

Während Posy vor allem durch ihre überfreundliche Art auffällt, hat die eitle und ehrgeizige Rosamund sogleich ein Auge auf den "Künstler, Charmeur und Lebemann" Benedict Bridgerton geworfen. Für reichlich Drama zwischen den ungleichen Stiefschwestern Rosamund und Sophie ist also gesorgt.

Über deutlich mehr Zeit vor der Kamera dürfen sich zudem die "Bridgerton"-Stars Emma Naomi und Hugh Sachs (60) freuen. Deren Figuren Alice Mondrich und Brimsley wurden laut der Netflix-Ankündigung zu Hauptcharakteren befördert.

Mehr Fläche - mehr Drama?

Drehort der neuen Staffel sind die Shepperton Studios in der Nähe von London. Um die Serie optisch noch authentischer zu machen, entstand dort in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Kulisse, die sich laut Netflix auf rund 8.000 Quadratmetern erstreckt. Enthalten seien demnach ganze Straßenzüge im Regency-Stil

In Staffel drei der von Chris Van Dusen geschaffenen und von Shonda Rhimes (54) produzierten Serie wurde die Liebesgeschichte von Benedict Bridgertons jüngerem Bruder Colin (Luke Newton, 31) mit Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 37) erzählt. Im Vergleich zur Buchvorlage wurden die beiden Handlungen somit chronologisch getauscht.