Mitte Dezember wurde bekannt, dass Kronprinzessin Mette-Marit eine Lungentransplantation benötigt. Doch die 52-Jährige lässt sich nicht unterkriegen: Bei einer Gedenkveranstaltung in Oslo zeigte sie sich erstmals wieder öffentlich an der Seite ihres Mannes Kronprinz Haakon.
Es war ein Auftritt, der Mut machte - und zugleich betroffen stimmte. Nur wenige Wochen nachdem der norwegische Königshof die dramatische Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes bestätigt hatte, zeigte sich Kronprinzessin Mette-Marit (52) am Montag in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit Ehemann Kronprinz Haakon (52) nahm sie an einer Gedenkveranstaltung im Osloer Rathaus teil, wie das norwegische Königshaus auf seiner offiziellen Website mitteilte.