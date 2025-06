Mit gutem Gefühl verreisen: Im Urlaub? So bleibt das Zuhause sicher

1 Ab in den Urlaub und das Haus mit einem sicheren Gefühl verlassen. Foto: iStock via Getty Images/boggy22

Um entspannt verreisen zu können, sollte man sicher sein, dass zu Hause alles in Ordnung ist - und auch bleibt. Mit ein paar einfachen Maßnahmen lässt sich das Einbruchsrisiko in der Urlaubszeit deutlich senken - ganz ohne teure Alarmanlage.











Die Urlaubszeit ist da. Doch die meisten können nur dann entspannt am Strand die Seele baumeln lassen, wenn sie wissen, dass Haus oder Wohnung in der Heimat sicher sind. Immerhin wurden in Deutschland 2024 rund 90.000 Einbrüche an Versicherer gemeldet, wie der Gesamtverband der Versicherer (GDV) im April meldete.