Mit griechischem Tanz: Mega Tag: Daniela Katzenberger freut sich über guten Staffel-Start

Umzug für seine Familie Fanta-4-Sänger Thomas D: Sein neues Leben in Hamburg

Von einem abgelegenen Hof in der Eifel in die Millionenstadt Hamburg ist Sänger Thomas D mit seiner Frau und den zwei Kindern vor wenigen Monaten gezogen. In einem TV-Interview hat er über sein neues Leben im Norden gesprochen und verraten, warum es ihm in der Hansestadt sehr gut gefällt.