Mit Greys Anatomy zum Erfolg: Familienausflug zum Walk of Fame: Ellen Pompeo enthüllt ihren Stern

"Grey's Anatomy"-Star Ellen Pompeo hat jetzt ihren eigenen Stern auf dem legendären Walk of Fame in Hollywood. Bei diesem besonderen Meilenstein wurde sie nicht nur von ihrer Familie, sondern auch von ihren langjährigen Serienkollegen unterstützt.

Ein ganz besonderer Tag für Ellen Pompeo (55): Die Schauspielerin, die seit 20 Jahren als Dr. Meredith Grey die Erfolgsserie "Grey's Anatomy" prägt, wurde am Dienstag mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame geehrt. Zu diesem Meilenstein ihrer Karriere begleitete sie neben ihrem Ehemann Chris Ivery (57) auch zwei ihrer drei Kinder - ein seltener gemeinsamer öffentlicher Auftritt. Auch einige ihrer langjährigen Serienkollegen jubelten Pompeo während der Zeremonie zu.

Seltener Familienauftritt

Strahlend posierte die Schauspielerin zwischen ihren beiden Kindern: Tochter Stella (15) und Sohn Eli (8). Während die Teenagerin in einem blau-weißen Polka-Dot-Kleid mit weißen Absätzen und passender Clutch erschien, trug ihr kleiner Bruder einen marineblauen Anzug mit weißem T-Shirt. Ehemann Chris Ivery komplettierte das Familienbild in einer Kombination aus grauen Stoffhosen, passender Weste und weißem Hemd. Pompeo selbst trug ein langärmliges pfirsichfarbenes Oberteil mit Rollkragen und einen bedruckten Rock mit Meerjungfrauen-Silhouette.

"Sagt alle Sienna, weil sie nicht da ist!", forderte Pompeo laut dem US-Magazin "People" lächelnd während des Fotoshootings alle Anwesenden auf - ein liebevoller Hinweis auf ihre zehnjährige Tochter, die fehlte. Die Schauspielerin, die seit 2007 mit Musikproduzent Ivery verheiratet ist, schützt ihre Familie normalerweise vor öffentlicher Aufmerksamkeit.

Besonderer Dank an Shonda Rhimes

Bei ihrer Dankesrede ließ Pompeo keinen Zweifel daran, wie viel ihr ihre Familie bedeutet: "Das passiert nicht über Nacht und es passiert nicht einfach so. Es braucht ein ganzes Dorf. Ich liebe dich, Stella. Ich liebe dich, Eli." Besonders herzlich dankte sie auch "Grey's Anatomy"-Schöpferin Shonda Rhimes (55), die bei der Zeremonie eine Rede hielt. "Shonda hat mir ermöglicht, eine Karriere zu haben, bezahlt zu werden und Mutter zu sein", erklärte Pompeo und fügte hinzu, dass dies in ihrer Branche nicht selbstverständlich sei.

Seit 2005 verkörpert Ellen Pompeo die Ärztin Meredith Grey in der Kultserie "Grey's Anatomy". Trotz ihres Abschieds in der 19. Staffel ist sie weiterhin das Herz der Serie und kehrt immer wieder in Gastauftritten an das Grey Sloan Memorial Hospital zurück. Aktuell ist die 21. Staffel in Deutschland auf Disney+ zu sehen.

Neben Serien-Schöpferin Shonda Rhimes waren auch "Grey's Anatomy"-Stars wie Debbie Allen, James Pickens Jr. und Scott Speedman vor Ort. Zudem zeigten Christina Hendricks und Sarayu Blue, die neben Pompeo in ihrer aktuellen neuen Serie "Good American Family" zu sehen sind, ihre Unterstützung.