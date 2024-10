Mit Golden Icon Award geehrt: Kate Winslet strahlt im roten Jumpsuit beim Zurich Film Festival

Kate Winslet wurde am Montag mit dem "Golden Icon Award" beim Zurich Film Festival ausgezeichnet. Die Schauspielerin zog in einem roten Jumpsuit alle Blicke auf sich.

Stargast aus Hollywood: Die 20. Ausgabe des Zurich Film Festivals (ZFF) begrüßte am Montag (7. Oktober) die britische Oscarpreisträgerin Kate Winslet (48). Sie wurde mit dem "Golden Icon Award" geehrt und stellte ihren neuen Film "Die Fotografin" (Englischer Originaltitel: "Lee") vor. Die Schauspielerin begeisterte in einem eleganten Jumpsuit mit weitem Bein und auffälliger Farbe auf dem roten Teppich.

Mit dem Outfit in einem hellen Rot zog Winslet alle Blicke auf sich. Zu dem Neckholder-Jumpsuit kombinierte die Schauspielerin einen schwarzen Gürtel sowie spitze Pumps in Schwarz. Ihre langen blonden Haare trug sie zu einer lockeren Hochsteckfrisur, einzelne Strähnen umrahmten dabei ihr Gesicht. Funkelnde Ohrhänger und goldene und schwarze Armbänder komplettierten den Look. Ihr Make-up hielt Winslet mit nudefarbenem Lipgloss, hellem Lidschatten und etwas Mascara dezent.

"Wahre Ikone des Kinos"

Bei dem "Golden Icon Award" handelt es sich um eine Auszeichnung für das Lebenswerk. Erstmals wurde der Preis 2008 an Sylvester Stallone (78) verliehen. Das ZFF erklärte vor der Ehrung von Kate Winslet, dass die Britin eine "der wichtigsten Schauspielerinnen unserer Zeit und Hauptdarstellerin in einigen der erfolgreichsten Filme der Geschichte" sei. Sie sei eine "wahre Ikone des Kinos und glänzt durch ihre Vielseitigkeit in großen Studio-Blockbustern ebenso wie in kleinen Indie-Produktionen". Winslet selbst freute sich über die Auszeichnung und erklärte bei dem Event: "Solch ein Preis ist eine wunderbare Erinnerung daran, dass mein Beruf so besonders ist. Man kann in ihm immer wieder etwas Neues lernen und entdecken."