Zum Muttertag in Monaco hat der monegassische Fürstenpalast ein Foto von Fürstin Charlène mit ihren elfjährigen Zwillingen Jacques und Gabriella auf Instagram veröffentlicht.
Zum Muttertag, der an diesem Sonntag in Frankreich und Monaco gefeiert wird, hat das Fürstenhaus von Monaco ein Familienbild bei Instagram gepostet. Zu sehen: Fürstin Charlène (48), flankiert von ihren beiden Zwillingen Jacques und Gabriella, die im Dezember 2025 ihren elften Geburtstag gefeiert haben. Die drei lächeln verhalten in die Kamera, während Charlène ihre Arme um die Kinder legt - ein ungewohnter Blick hinter die glatte Außendarstellung des Fürstenhauses.