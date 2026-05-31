Zum Muttertag in Monaco hat der monegassische Fürstenpalast ein Foto von Fürstin Charlène mit ihren elfjährigen Zwillingen Jacques und Gabriella auf Instagram veröffentlicht.

Zum Muttertag, der an diesem Sonntag in Frankreich und Monaco gefeiert wird, hat das Fürstenhaus von Monaco ein Familienbild bei Instagram gepostet. Zu sehen: Fürstin Charlène (48), flankiert von ihren beiden Zwillingen Jacques und Gabriella, die im Dezember 2025 ihren elften Geburtstag gefeiert haben. Die drei lächeln verhalten in die Kamera, während Charlène ihre Arme um die Kinder legt - ein ungewohnter Blick hinter die glatte Außendarstellung des Fürstenhauses.

Begleitet wurde das Bild von dem schlichten Kommentar "Bonne fête à toutes les mamans" - zu Deutsch: "Alles Gute zum Muttertag an alle Mütter." Die Geste erinnert daran, dass der Muttertag keineswegs ein einheitliches Datum kennt: Während Großbritannien bereits Mitte März feierte und die USA und Deutschland Anfang Mai, begehen Frankreich und das Fürstentum Monaco das Fest traditionell am letzten Sonntag im Mai.

Der Muttertag-Post auf Instagram folgt einer Linie, die das Fürstenhaus in den letzten Monaten zunehmend verfolgt: Einblicke in das Familienleben dosiert und gezielt zu teilen, ohne die Privatsphäre der Kinder vollständig preiszugeben.

Seit ihrer langen Auszeit aus gesundheitlichen Gründen, die das Fürstenhaus monatelang in Atem hielt, gibt Charlène öffentliche Auftritte mit merklicher Bedachtheit. Umso mehr fallen Momente wie dieser ins Gewicht: Ein Foto, das keine Staatsangelegenheit dokumentiert, sondern einfach eine Mutter mit ihren Kindern zeigt.

Zwillinge in das Palastleben involviert

Jacques und Gabriella wuchsen in den vergangenen Jahren sichtbar aus der Kinderrolle heraus. Auf einem Foto, das der Palast im Januar anlässlich der Sainte-Dévote-Feierlichkeiten veröffentlicht hatte, zeigten sich die Geschwister bereits in klassischer Abendgarderobe - er im dunklen Anzug mit Krawatte, sie im marineblauen Mantel.

Auch Solo-Auftritte absolvieren sie mittlerweile mit ihren Eltern. Fürst Albert II. (68) und sein Sohn Jacques haben etwa im März die Ausstellung zum 30-jährigen Jubiläum des Briefmarken- und Münzmuseums in Monaco eröffnet. Im Anschluss an ihren Besuch trugen sich die beiden in das offizielle Gästebuch ein. Jacques erschien einmal mehr tadellos gekleidet im dunkelblauen Anzug mit passender Krawatte, weißem Hemd und schwarzen Schuhen. Beim Staatsbesuch von Papst Leo XIV. (70) Ende März waren wiederum beide Geschwister an der Seite ihrer Eltern zu sehen.