Mit Glitzer und Sideboob: Heidi Klum: Freizügiger Auftritt mit Sohn Henry bei Gala in L.A.
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Heidi Klum strahlt mit ihrem Sohn Henry in die Kamera. Foto: Michael Buckner/Variety via Getty Images

Bei einer Eröffnungsgala in Los Angeles zog Heidi Klum in einer spektakulären schwarzen Robe alle Blicke auf sich. Das transparente Kleid mit tiefem Dekolleté setzte ihren Look eindrucksvoll in Szene. Begleitet wurde sie an dem Abend von ihrem Sohn Henry Samuel.

Heidi Klum (52) stellte am Donnerstagabend einmal mehr unter Beweis, dass sie das Spiel mit dem Rampenlicht perfekt beherrscht. Bei der Eröffnungsgala für die neuen David Geffen Galleries des Los Angeles County Museum of Art (LACMA) zog das Model in einer spektakulären Robe alle Blicke auf sich. Ihr Outfit ließ dabei nur wenig Spielraum für Fantasie und setzte auf maximale Extravaganz.

 

Klums schwarze, funkelnde Robe setzte mit ihrem tiefen Dekolleté und seitlichen Cut-outs markante Akzente, während der transparente, netzartige Rock ihre Beine in Szene setzte. Ein extrem hoch geschnittener Body unter dem transparenten Kleid unterstrich den dramatischen Effekt zusätzlich. Die 52-Jährige vervollständigte das Ensemble mit einer Stola aus Kunstpelz und eleganten schwarzen Mules.

Sohn Henry begleitet Heidi Klum

An ihrer Seite war nicht etwa Ehemann Tom Kaulitz (36), sondern ihr Sohn Henry Samuel (20). Das Nachwuchs-Model bewies ebenfalls modisches Gespür und trug einen klassischen schwarzen Anzug mit einem tief ausgeschnittenen schwarzen T-Shirt, dazu eine auffällige Halskette sowie eine Sonnenbrille.

Neben der Familie Klum waren weitere zahlreiche Prominente bei dem Event zu Gast. Eva Longoria glänzte in einer Robe mit Fransen-Details, Paris Hilton erschien in einem schwarz glitzernden Kleid gemeinsam mit ihrem Ehemann Carter Reum. Unter den weiteren geladenen Gästen befanden sich namhafte Stars wie Tom Hanks und Rita Wilson, Sharon Stone sowie Lori Loughlin, die in Begleitung ihrer Tochter Olivia Jade Giannulli die Gala besuchte.

 