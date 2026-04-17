1 Heidi Klum strahlt mit ihrem Sohn Henry in die Kamera. Foto: Michael Buckner/Variety via Getty Images

Bei einer Eröffnungsgala in Los Angeles zog Heidi Klum in einer spektakulären schwarzen Robe alle Blicke auf sich. Das transparente Kleid mit tiefem Dekolleté setzte ihren Look eindrucksvoll in Szene. Begleitet wurde sie an dem Abend von ihrem Sohn Henry Samuel.











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Heidi Klum (52) stellte am Donnerstagabend einmal mehr unter Beweis, dass sie das Spiel mit dem Rampenlicht perfekt beherrscht. Bei der Eröffnungsgala für die neuen David Geffen Galleries des Los Angeles County Museum of Art (LACMA) zog das Model in einer spektakulären Robe alle Blicke auf sich. Ihr Outfit ließ dabei nur wenig Spielraum für Fantasie und setzte auf maximale Extravaganz.