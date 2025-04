Mit Getränketipps: Grünes Pastagericht: Spaghetti mit cremiger Bärlauchsoße

1 In diesem Pastagericht kommt der würzige Geschmack des Bärlauchs besonders gut zur Geltung. Foto: Fuzullhanum / iStock via Getty Images

Der Bärlauch sprießt wieder in den Wäldern: Die perfekte Gelegenheit, um ihn als cremige Soße zu Pasta zu servieren. Dieses Spaghetti-Gericht sorgt am Tisch garantiert für zufriedene Gesichter.











Mit dem Frühling hat auch die Bärlauchsaison begonnen. Die grünen Blätter der Pflanze schmecken nicht nur in Suppen oder als Pesto gut, sondern überzeugen auch in Kombination mit Pasta. In diesem Rezept umhüllt er als cremige Soße die al dente gekochten Spaghetti. Vollendet wird das Gericht mit Pinienkernen, die eine nussige Note hinzufügen.