US-Präsident Donald Trump soll sich für eine Fortsetzung der "Rush Hour"-Filmreihe eingesetzt haben - und das offenbar mit Erfolg. "Rush Hour 4" soll kommen.

Im Jahr 2007 erschien mit "Rush Hour 3" der bislang letzte Teil der Buddy-Cop-Filmreihe mit Jackie Chan (71) und Chris Tucker (54) als ungleiche Polizisten. Die Filmtrilogie bot neben viel Humor und jeder Menge Action auch schlecht gealterte Witze über rassistische Stereotypen. Und ganz offenbar finden die "Rush Hour"-Filme auch den Zuspruch von US-Präsident Donald Trump (79). Denn der soll sich jetzt erfolgreich dafür eingesetzt haben, dass auch "Rush Hour 4" Wirklichkeit wird.

Donald Trump mit Einfluss bei Paramount Beim Filmstudio Paramount soll die Fortsetzung in der Mache sein, meldet das US-Branchenmagazin "Variety". Zuvor hatte das Portal "Semafor" berichtet, dass Präsident Trump persönlich darum gebeten habe, das Studio möge die Reihe wiederbeleben. Das traditionsreiche Hollywoodstudio Paramount fusionierte in diesem Jahr mit David Ellisons (42) Skydance Media. Ellisons Vater Larry (81) ist einer der prominentesten finanziellen Unterstützer Präsident Trumps sowie einer der reichsten Menschen der Welt.

Laut des "Variety"-Berichts soll auch Regisseur Brett Ratner (56) für "Rush Hour 4" zurückkehren. Er inszenierte alle drei bisherigen "Rush Hour"-Filme, ist jedoch nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens seit dem Jahr 2017 in Hollywood de facto gecancelt. Zu Beginn des Jahres drehte Ratner bereits die Dokumentation "Melania" über First Lady Melania Trump, für die Amazon 40 Millionen US-Dollar gezahlt haben soll.

"Rush Hour 4" wäre, sollte das Projekt denn Wirklichkeit werden, Ratners erste Regie-Arbeit seit "Hercules" mit Dwayne Johnson (53) aus dem Jahr 2014. Auch der mittlerweile 71-jährige Jackie Chan und Chris Tucker sollen für den vierten Teil zurückkehren. Tuckers letzte Filmhauptrolle war "Rush Hour 3" aus dem Jahr 2007. Seitdem war der Mime überhaupt nur dreimal wieder auf der Kinoleinwand zu sehen.