Mit Gastgeber Julian F. M. Stoeckel: Naked Attraction feiert Comeback bei RTLzwei

"Naked Attraction" kehrt zu RTLzwei zurück: Ab dem 15. April zeigt der Sender neue Folgen der umstrittenen Datingshow. Julian F. M. Stoeckel begleitet das Format als Gastgeber.
Schon Ende der 2010er Jahre sorgte die ungewöhnliche Datingshow "Naked Attraction - Dating hautnah" für Aufsehen. Jetzt kehrt das Format, bei dem zunächst allein das Äußere entscheidet, auf die Bildschirme zurück. Die neuen Folgen feiern am 15. April um 22:15 Uhr bei RTLzwei Premiere und sind auch im Stream auf RTL+ verfügbar.