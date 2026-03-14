Mit funkelndem Ehering: Gisele Bündchen strahlt bei erstem Auftritt seit ihrer Hochzeit

1 Gisele Bündchen hat siche rstmals seit der Hochzeit mit Joaquim Valente öffentlich gezeigt. Foto: Michael Simon/Getty Images for Garnier

In einem atemberaubenden silbernen Kleid erschien Gisele Bündchen bei einem Launch-Event in Miami. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit der stillen Trauung mit Joaquim Valente im Dezember. Dabei blitzte auch ihr Ehering am Finger auf.











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Da strahlt jemand: Drei Monate nach ihrer privaten Hochzeit mit dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (38) hat sich Supermodel Gisele Bündchen (45) erstmals wieder bei einem Event auf dem roten Teppich gezeigt. Bei einem Haarprodukt-Launch in Miami zog die Brasilianerin am Freitag alle Blicke auf sich - und das nicht nur wegen ihres funkelnden Outfits.