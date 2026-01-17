Mit frischer Narbe: Fürst Albert von Monaco zu Gast beim Papst

Einen Tag nach der Bekanntgabe seines dermatologischen Eingriffes an Kopf und Gesicht reiste Fürst Albert II. von Monaco in den Vatikan. Bei seiner Audienz bei Papst Leo XIV. war die Narbe auf seiner linken Wange deutlich zu sehen.
