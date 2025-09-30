Mit Frau und Kindern bei Doku-Premiere: Meisterliches Patchwork: Es gibt nur einen Rudi - aber viele Völler

Rudi Völler ist ein wahrer Teamplayer - auch im Privatleben. Das bewies der Ex-Fußballer nun anlässlich der Premiere seiner Doku "Rudi Völler - Es gibt nur einen", zu der er gemeinsam mit seiner (fast vollzähligen) Patchworkfamilie erschienen ist.
Gemeinsam mit seiner Ehefrau und vier Kindern hat Fußball-Ikone Rudi Völler (65) die Premiere seiner Dokumentation "Rudi Völler - Es gibt nur einen" in Frankfurt besucht. Dem Namen der Doku machte der einzigartige Fußball-Weltmeister von 1990 auch dort wieder alle Ehre, auch wenn der charmante Auftritt als Patchworkfamilie zugleich beweist: Rudis sind rar, aber Völler gibt es viele. Zumal eine Tochter des Ex-Kickers bei dem Event noch nicht einmal mit von der Partie war. Wer sind die Kids des ehemaligen Bundestrainers und huldigen sie auch hauptberuflich König Fußball?