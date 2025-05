Mit Franz-Beckenbauer-Platz: Stadt München und FC Bayern ehren den verstorbenen „Kaiser“

1 Die Allianz-Arena liegt künftig am Franz-Beckenbauer-Platz. Foto: MICHAELA STACHE/AFP/MICHAELA STACHE

In München erinnert ein Platz an die im vergangenen Jahr gestorbene Fußballlegende Franz Beckenbauer. Vertreter der Stadt und des Fußballvereins FC Bayern München weihten den Platz an der Allianz-Arena in der bayerischen Hauptstadt gemeinsam ein.











Die Allianz Arena steht jetzt auch offiziell am Franz-Beckenbauer-Platz 5. Am Montagnachmittag wurde die neue Adresse der Heimstätte des FC Bayern von Heidi Beckenbauer, der Witwe der am 7. Januar 2024 verstorbenen Klub-Ikone, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Präsident Herbert Hainer und Oberbürgermeister Dieter Reiter feierlich enthüllt.