Vor rund 16 Jahren wurde bei Patricia Kelly Brustkrebs diagnostiziert. Auf Instagram weist die Sängerin ihre Fans darauf hin, wie wichtig die Vorsorge ist - und sie dankt den "wahren Helden".

Im Oktober ist "Brustkrebsmonat". Darauf macht Patricia Kelly (55) ihre Fans bei Instagram aufmerksam. Die Sängerin, die 2009 selbst die Diagnose Brustkrebs erhalten hat, verdeutlicht zu Bildern aus dem Krankenhaus, wie wichtig Untersuchungen sind: "Bitte geht zur Vorsorge, denn Vorsorge kann euer Leben retten. So, wie [sie] meins gerettet hat."

"Jeder von uns ist in der Verantwortung" Einzelne ihrer Follower hätten in den vergangenen Jahren davon berichtet, dass sie nach Kellys Aufrufen einen Termin vereinbart haben, erläutert die Sängerin weiter. "Jeder von uns ist in der Verantwortung, das Bewusstsein und die Impulse zur Vorsorge weiterzutragen. In eure Familie, bei euren Freunden, bei euren Kollegen und so weiter..." Gleichzeitig gehe der Dank der 55-Jährigen an "Ärzte und Ärztinnen, Schwestern und Pfleger und alle, die sich um Betroffene und ihre Angehörigen kümmern. Ihr seid wahre Helden!"

Bereits seit Jahren ist Patricia Kelly Botschafterin von Brustkrebs Deutschland e.V. und setzt sich für die Vorsorge ein. "Zweimal wurde ich in meinem Leben auf ganz einschneidende Weise mit dem Thema Brustkrebs konfrontiert", wird sie auf der Webseite des Vereins zitiert. "Als ich erst zwölf Jahre alt war, ist meine Mutter an der schrecklichen Krankheit gestorben. Etwa drei Jahrzehnte später bekam ich dann die gleiche Diagnose. Doch ich hatte unbeschreibliches Glück, denn der Krebs war dank einer Vorsorgeuntersuchung schon in einem frühen Stadium entdeckt worden." Die Untersuchung habe ihr Leben gerettet, ihre Mutter habe damals eine solche Möglichkeit leider nicht gehabt.

Das Leben kann stressig sein, aber die Vorsorge ist ein Muss!

Im vergangenen Jahr schrieb Kelly bei Instagram zu anderen persönlichen Bildern aus dem Krankenhaus unter anderem: "Social Media zeigt oftmals nur die schönen Momente des Lebens, die perfekte Einstellung im besten Licht. Aber das Leben ist doch meist anders. Deswegen zeige ich euch bewusst dieses Foto von meinem letzten MRT, bei dem auch in diesem Jahr - Gott sei Dank! - wieder alles gut war. [...] Ich weiß, unsere Leben sind stressig. Man hat immer viel zu tun und möchte sich mit manchen Dingen auch nicht auseinandersetzen und damit beschäftigen. Aber es muss sein."

"Brustkrebs ist die mit Abstand häufigste Krebserkrankung der Frau", schreibt das Robert Koch-Institut. Den Inzidenzraten zufolge erkranke etwa jede achte Frau im Laufe ihres Lebens daran. Alleine in Deutschland wurde demzufolge im Jahr 2020 Brustkrebs bei 70.550 Frauen neu diagnostiziert.