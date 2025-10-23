Vor rund 16 Jahren wurde bei Patricia Kelly Brustkrebs diagnostiziert. Auf Instagram weist die Sängerin ihre Fans darauf hin, wie wichtig die Vorsorge ist - und sie dankt den "wahren Helden".
Im Oktober ist "Brustkrebsmonat". Darauf macht Patricia Kelly (55) ihre Fans bei Instagram aufmerksam. Die Sängerin, die 2009 selbst die Diagnose Brustkrebs erhalten hat, verdeutlicht zu Bildern aus dem Krankenhaus, wie wichtig Untersuchungen sind: "Bitte geht zur Vorsorge, denn Vorsorge kann euer Leben retten. So, wie [sie] meins gerettet hat."