Mit Fotos aus dem Krankenhaus: Ricky Gervais Partnerin Jane Fallon meldet sich nach Brustkrebs-OP

Jane Fallon meldet sich nach ihrer Brustkrebsoperation. Auf Instagram gibt die langjährige Partnerin von Ricky Gervais ein optimistisches und selbstironisches Update zu ihrer Gesundheit.
Knapp zwei Wochen nach dem Bekanntwerden ihrer Brustkrebsdiagnose meldet sich Jane Fallon (65) mit einem persönlichen Update zu Wort. Die Bestsellerautorin und langjährige Partnerin von Ricky Gervais (64) schrieb am Montag auf Instagram, dass die notwendige Operation erfolgreich verlaufen sei. In einem humorvollen und optimistischen Post berichtet sie von den ersten Stunden nach dem Eingriff und bedankt sich für die überwältigende Unterstützung ihrer Followerinnen und Follower.