Mit Fotos aus dem Krankenhaus: Ricky Gervais Partnerin Jane Fallon meldet sich nach Brustkrebs-OP

Jane Fallon meldet sich nach ihrer Brustkrebsoperation. Auf Instagram gibt die langjährige Partnerin von Ricky Gervais ein optimistisches und selbstironisches Update zu ihrer Gesundheit.

Knapp zwei Wochen nach dem Bekanntwerden ihrer Brustkrebsdiagnose meldet sich Jane Fallon (65) mit einem persönlichen Update zu Wort. Die Bestsellerautorin und langjährige Partnerin von Ricky Gervais (64) schrieb am Montag auf Instagram, dass die notwendige Operation erfolgreich verlaufen sei. In einem humorvollen und optimistischen Post berichtet sie von den ersten Stunden nach dem Eingriff und bedankt sich für die überwältigende Unterstützung ihrer Followerinnen und Follower.

Jane Fallon setzt auf Optimismus und Humor Trotz der Schwere des Eingriffs zeigt sich Fallon kurz nach der OP bereits wieder gut gelaunt. Sie berichtet, dass sie sich "bemerkenswert gut" fühle, und scherzt, das könne womöglich auch an den Medikamenten liegen, die ihren leicht schielenden Blick auf einem der veröffentlichten Fotos erklären könnten. Den ersten kleinen Meilenstein ihrer Genesung feiert sie ganz klassisch - mit einer Tasse Tee und einem neuen Buch von Autorin Catherine Steadman.

Neben ihrer Erklärung veröffentlicht Fallon mehrere Bilder, darunter ein Spiegelselfie im OP-Gewand und die Nahaufnahme eines markierten Pfeils auf ihrer Brust. Dabei beschreibt sie die medizinischen Details ihres Zustands mit viel Selbstironie: Sie erklärt, dass sie derzeit durch "Superkleber" und selbstauflösende Fäden zusammengehalten werde. Auch die medizinischen Kompressionsstrümpfe nimmt sie gelassen hin und kündigt scherzhaft an, diese als neuen Modetrend zu etablieren.

Während sie nun acht bis zehn Tage auf die Laborergebnisse warten muss, die hoffentlich tumorfreie Ränder bestätigen, wird sie zu Hause bestens versorgt. Ein Foto zeigt ihre Katze Pickle, die ihr bereits 30 Sekunden nach der Heimkehr nicht mehr von der Seite weicht. Für Fallon ist die Samtpfote daher die "beste Krankenschwester der Welt".

Jane Fallon ist seit über 40 Jahren mit Gervais liiert

Jane Fallon hatte Mitte März öffentlich gemacht, dass sie etwa einen Monat zuvor die Diagnose Brustkrebs erhalten hatte. "Glücklicherweise im Frühstadium und mit einer ausgezeichneten Prognose", teilte sie mit.

Fallon ist seit den frühen 1980er-Jahren mit Ricky Gervais zusammen. Das Paar lebt zusammen in London. Kennengelernt hatten sich die beiden während ihres Studiums am University College in der britischen Hauptstadt. Fallon wurde zunächst als Produzentin von Fernsehserien wie "EastEnders" bekannt. Später veröffentlichte sie mehrere erfolgreiche Romane.