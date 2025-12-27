Der neue Wiesbaden-"Tatort: Murot und der Elefant im Raum" setzt erneut auf ein erzählerisches Experiment. Ulrich Tukur ermittelt weniger klassisch als psychologisch. Schon vor der Ausstrahlung sorgt der Film wegen prominenter Gastauftritte für Diskussionen. Auch ein Drehbuchkniff überrascht...
Mit "Murot und der Elefant im Raum" (Sonntag, 28. Dezember, 20:15 Uhr im Ersten) meldet sich der Wiesbadener "Tatort" mit einem weiteren Sonderfall zurück. Ulrich Tukur (68) steht erneut als Felix Murot im Mittelpunkt eines Films, der weniger auf klassische Ermittlungsarbeit setzt als auf psychologische Motive. Regisseur und Drehbuchautor Dietrich Brüggemann (49) knüpft damit an frühere Murot-Fälle wie "Murot und das Murmeltier" an und nutzt das Format erneut für eine erzählerische Versuchsanordnung jenseits des gewohnten Krimi-Schemas.