Mit Film Maria auf Promotour: Nach Venedig: Angelina Jolie begeistert bei Filmfestival in Colorado

1 Angelina Jolie (li.) mit Naomi Watts in Colorado. Foto: Vivien Killilea/Getty Images for ABA

Angelina Jolie ist weiter auf Promotour für ihren Film "Maria". Nachdem sie die Filmfestspiele in Venedig am Donnerstag besucht hatte, stand nun die Nordamerika-Premiere des Films beim Telluride Film Festival an. In Venedig sorgte an diesem Wochenende dafür ihr Ex-Mann für Aufsehen.











Angelina Jolie (49) hat nach ihrem bewegenden Auftritt in Venedig einen weiteren Promo-Termin für ihren Film "Maria" gemeistert. Am Samstag (31. August) zeigte sie sich beim Telluride Film Festival in Colorado, wo der Film des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín (48) nach der Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig nun auch seine Nordamerika-Premiere feierte.