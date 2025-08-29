Mit Film After the Hunt: Julia Roberts begeistert mit breitem Pretty Woman-Lächeln in Venedig

Julia Roberts verzaubert Venedig - und umgekehrt. Mit breitem Lächeln nahm der Superstar am Photocall zu ihrem Film "After the Hunt" teil und hatte eigentlich nur eine Sache zu bemängeln.
Gute "Pretty Woman"-Mine zu bösem Programm-Spiel? Anlässlich der Vorführung ihres neuen Films "After the Hunt" ist Superstar Julia Roberts (57) zum Photocall erschienen. Bei dem Termin begeisterte sie die anwesenden Fotografen mit jenem weltberühmten Lächeln, mit dem sie schon 1990 nicht nur Richard Gere (75) um den Finger zu wickeln wusste.