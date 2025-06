Mit fast 100.000 Menschen: Sportlicher Frederik und dänische Königsfamilie beim Royal Run 2025

Die dänischen Royals haben sich darauf gefreut, "wieder die Laufschuhe zu schnüren", und das haben sie am Pfingstmontag auch getan, wie sie eindrucksvoll auf Instagram beweisen. Dort hat der dänische Palast einen kurzen Videozusammenschnitt und mehrere Fotos vom "Royal Run 2025" mit seinen mehr als 1,1 Millionen Followerinnen und Followern geteilt.

Vom Boot bis zu Spaghetti Bolognese

Bei dem alljährlichen Sportevent ging es für König Frederik X. (57) am Morgen los in der Stadt Ribe, wie ein Selfie von einem Boot zeigt. Gewohnt volksnah witzelte unterdessen Frederiks Ehefrau, Königin Mary (53), dass sie für den "Royal Run" in Korsør zwei zurücklassen musste, die damit gar nicht glücklich gewesen seien. Dazu veröffentlichte der Palast ein Foto, auf dem sie in der Hocke vor den beiden Familienhunden zu sehen ist. In Viborg absolvierte der gemeinsame Sohn Kronprinz Christian (19) zu Dänemark einen 5-Kilometer-Lauf. Auf einem der Fotos ist er im Auto auf dem Weg in die Stadt abgebildet.

Lesen Sie auch

Bei den mehr als 97.500 neben den Royals teilnehmenden Menschen in mehreren dänischen Städten - neben den bereits erwähnten etwa auch in Horsens und Kopenhagen - bedankten sich die Royals in den sozialen Medien zudem unter anderem mit einem Bild der weiteren Kinder des Paares. Ebenfalls in sportlichen Outfits sind dort Prinzessin Isabella (18), Prinz Vincent (14) und dessen Zwillingsschwester, Prinzessin Josephine als Trio abgebildet.

Und zur Stärkung nach dem sportlichen Tag? Traditionell gibt es bei der Familie nach dem "Royal Run" zum Abendessen immer Spaghetti Bolognese.