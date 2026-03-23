Wembley mal anders: Liam und Noel Gallagher haben sich erneut im Londoner Stadion getroffen - diesmal nicht für ein Oasis-Konzert, sondern um Manchester City beim 2:0-Sieg im Carabao-Cup-Finale gegen Arsenal zu feiern.
Liam (53) und Noel Gallagher (58) haben sich erneut in Wembley getroffen - diesmal nicht als Rockstars auf der Bühne, sondern als glühende Manchester-City-Fans auf der Tribüne. Beim Carabao-Cup-Finale am Sonntag besiegte die Mannschaft Arsenal mit 2:0. Die Gallagher-Brüder verfolgten das Match gemeinsam in einer VIP-Box, umgeben von Freunden und Familie.