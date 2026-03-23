Wembley mal anders: Liam und Noel Gallagher haben sich erneut im Londoner Stadion getroffen - diesmal nicht für ein Oasis-Konzert, sondern um Manchester City beim 2:0-Sieg im Carabao-Cup-Finale gegen Arsenal zu feiern.

Liam (53) und Noel Gallagher (58) haben sich erneut in Wembley getroffen - diesmal nicht als Rockstars auf der Bühne, sondern als glühende Manchester-City-Fans auf der Tribüne. Beim Carabao-Cup-Finale am Sonntag besiegte die Mannschaft Arsenal mit 2:0. Die Gallagher-Brüder verfolgten das Match gemeinsam in einer VIP-Box, umgeben von Freunden und Familie.

Ein Insider schilderte dem britischen "Daily Mirror": Es sei viele Jahre her, dass Liam und Noel zusammen ein City-Spiel gesehen hätten. Der Tag sei laut und ausgelassen gewesen, beide hätten das Ergebnis sichtlich genossen.

Wembley - aber diesmal als Fans

Die Gallagher-Loge war gut gefüllt: Noel brachte seine beiden Söhne aus früherer Ehe mit, Liam seine Kinder Gene und Lennon sowie Genes Freundin Nevey Maya. Auch Liams Partnerin Debbie Gwyther (41) war dabei - die dem Vernehmen nach aus einer Familie von Arsenal-Anhängern stammt.

Auf den sozialen Netzwerken ließ sich die Stimmung erahnen: Gene, Frontmann der Band Villanelle, postete aus dem jubelnden Stadion eine Instagram-Story: "Die Form ist vergänglich. Diamanten sind für die Ewigkeit. Ach, das wird einfach nie langweilig, oder?" Sein Bruder Lennon war knapper: Er schrieb lediglich zu einem Stadion-Bild: "Mehr muss nicht gesagt werden." Während Spieler wie Nico O'Reilly und Erling Haaland die Trophäe durch das Stadion trugen, feierten die Gallaghers ausgiebig mit.

Schon vor dem Anpfiff hatte Liam auf X kein Geheimnis aus seinen Plänen gemacht: "Ich freue mich darauf, einen Tag mit meinen Liebsten zu verbringen - und zufällig findet zur gleichen Zeit ein Fußballspiel statt." Er scherzte zudem laut "Daily Mirror" gegenüber Fans, er werde per Gleitschirm in die Loge einschwebend eintreffen. Einem nervösen City-Fan riet er: "Sei nicht nervös, es ist nur ein Spiel, ein Fußballspiel - atme tief durch und hab Spaß dabei."

Das letzte gemeinsame Wembley-Erlebnis der beiden Gallagher-Brüder liegt noch nicht lange zurück: Im vergangenen Jahr hatten Liam und Noel nach über 15 Jahren Funkstille ihre Band Oasis für eine fünfmonatige Reunion-Tour auf die Bühne gebracht - mit umjubelten Konzerten von Cardiff bis São Paulo. Das erste Wembley-Konzert fand am 25. Juli 2025 statt, und anders als auf früheren Tourneen zeigten sich die Brüder auf der Bühne Hand in Hand.