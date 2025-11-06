Mit Familie und Freunden: David Beckham feierte glamouröse Ritterschlag-Party

Nach der Zeremonie auf Schloss Windsor ging es für den frisch geadelten Sir David Beckham direkt weiter zu einer exklusiven Feier. Laut britischen Medien wurde in Gordon Ramsays Londoner Edelrestaurant bis tief in die Nacht bei Champagner und einem ganz besonderen Dessert gefeiert.
Es war ein Tag, den David Beckham (50) wohl nie vergessen wird. Nach der feierlichen Zeremonie auf Schloss Windsor, bei der König Charles (76) dem ehemaligen Fußballstar am Dienstag den Ritterstand verlieh, stand am Abend die private Feier auf dem Programm. Und dort wurde nicht gegeizt.