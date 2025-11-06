Mit Familie und Freunden: David Beckham feierte glamouröse Ritterschlag-Party

Nach der Zeremonie auf Schloss Windsor ging es für den frisch geadelten Sir David Beckham direkt weiter zu einer exklusiven Feier. Laut britischen Medien wurde in Gordon Ramsays Londoner Edelrestaurant bis tief in die Nacht bei Champagner und einem ganz besonderen Dessert gefeiert.

Es war ein Tag, den David Beckham (50) wohl nie vergessen wird. Nach der feierlichen Zeremonie auf Schloss Windsor, bei der König Charles (76) dem ehemaligen Fußballstar am Dienstag den Ritterstand verlieh, stand am Abend die private Feier auf dem Programm. Und dort wurde nicht gegeizt.

Starkoch Gordon Ramsay (68) höchstpersönlich öffnete die Pforten seines Restaurants in Chelsea und verwandelte es in den perfekten Rahmen für einen glamourösen Abend. Beckham trug seine Auszeichnung laut "The Sun" die ganze Nacht über bei sich - sicher verwahrt in der roten Geschenkbox, die er nicht aus der Hand gab.

Gordon Ramsay hatte die komplette Organisation übernommen und dem frischgebackenen Ritter damit eine besondere Ehre erwiesen. Die beiden verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Für die Gäste hatte der Starkoch ein Drei-Gänge-Menü kreiert, das mit Beef Wellington als Hauptgang aufwartete. Nur Victoria Beckham (51) musste passen - sie verzichtete auf rotes Fleisch und bekam stattdessen Wolfsbarsch serviert. Als Dessert gab es dann die große Überraschung: Jam Roly-Poly mit Vanillesoße, Beckhams Pudding-Lieblingsnachspeise, natürlich in der Michelin-Sterne-Variante des Starkochs.

Ebenso sorgte reichlich Champagner für ausgelassene Stimmung im engsten Familienkreis. Ein Freund der Familie verriet, die Atmosphäre sei entspannt und fröhlich gewesen - ein "super-schönes, sehr entspanntes Dinner" mit Davids innerem Kreis. Der Running Gag des Abends: Alle nannten den Gastgeber konsequent "Sir David". Unter den Gästen befanden sich die drei jüngsten Beckham-Kinder Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) sowie Davids Eltern Ted und Sandra und seine Schwester Joanne.

Familie in Schwarz, Rosa und Lila

Nach der Zeremonie hatte sich der frischgebackene Sir in einen schwarzen Samt-Smoking geworfen, während Ehefrau Victoria ein schwarzes, bodenlanges Kleid aus ihrer eigenen Modelinie trug. Tochter Harper erschien in einem rosafarbenen Satinkleid, das sie mit einer schwarzen Kunstfellstola kombinierte. Cruz setzte mit lila Hosenträgern zu weißem Hemd ein modisches Statement, Romeo präsentierte sich klassisch im schwarzen Smoking.

Einen Wermutstropfen gab es allerdings: Der älteste Sohn Brooklyn (26) fehlte bei der Feier. Das Verhältnis zwischen ihm und dem Rest der Familie gilt seit einiger Zeit als angespannt. Auch bei der offiziellen Zeremonie auf Schloss Windsor war er nicht zu sehen gewesen.

Ex-Fußballprofi David Beckham wurde für seine Verdienste um den Sport und sein wohltätiges Engagement geehrt.