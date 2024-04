1 Mit Königin Máxima und den drei Töchtern feiert Willem-Alexander den Koningsdag 2024 in Emmen. Foto: Dutch Press Photo Agency

Seinen 57. Geburtstag verbringt König Willem-Alexander zusammen mit seinen Liebsten in Emmen. Am Koningsdag wird er dort an verschiedenen Stationen zusammen mit den Untertanen feiern. Ein Geburtstagsständchen gab es auch schon.











Der niederländische König Willem-Alexander feiert seinen 57. Geburtstag am 27. April in der Gemeinde Emmen. Am Samstagvormittag kam er in Begleitung seiner Frau, Königin Máxima (52), und den drei Töchtern Amalia (20), Alexia (18) und Ariane (17) in der Gemeinde im Südosten der Provinz Drenthe an.