1 Die Gruppe wurde mit Fäusten und Reizgas attackiert. (Symbolbild) Foto: dpa/Christophe Gateau

Stuttgart-Mitte - Mehrere bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend im Bereich des Neuen Schlosses in Stuttgart-Mitte eine Personengruppe attackiert und teilweise verletzt. Die Attackierten hatten eigenen Angaben zufolge am Nachmittag an der AfD-Demo am Schillerplatz teilgenommen. Der Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, gingen die Angegriffenen nach der Kundgebung am Schillerplatz in ein Lokal in der Nähe des Schlossplatzes. Als sie sich schließlich gegen 17.40 Uhr über die Bolzstraße auf den Weg zum Parkhaus an der Staatsgalerie machten, seien sie auf Höhe des Neuen Schlosses im Bereich des Durchgangs zum Eckensee unvermittelt von einer Gruppe, die aus mehr als zehn Personen bestand, angegriffen worden. Dabei sollen die Unbekannten auf die Gruppe eingeschlagen und diese mit Reizgas besprüht haben.

Rettungsdienst bringt Verletzten ins Krankenhaus

Noch bevor die Polizei eintraf, flüchteten die Täter in Richtung Schlossplatz. Die eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Mehrere Personen im Alter von 17 bis 30 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Bei den Verletzungen handelte es sich um Prellungen sowie Reizungen der Augen. Ein Mann, dem Reizgas in die Augen gesprüht wurde, musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Tätergruppe soll laut den Opfern im Alter von 18 bis 25 Jahren gewesen sein. Darunter soll auch eine Frau gewesen sein, die als 1,65 Meter groß, schlank und dunkel bekleidet beschrieben wurde. Sie soll eine Mütze oder Kapuze getragen haben und hatte eine braune Umhängetasche bei sich. Die weiteren Tatbeteiligten trugen überwiegend dunkle Bekleidung und waren mit Mund-Nasen-Schutz beziehungsweise mit Tüchern maskiert. Ob die Täter dem linken Spektrum zuzuordnen sind, konnte die Polizei nicht sagen. Weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz übernommen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 bei der Polizei zu melden.

Während der AfD-Demonstration war es am Samstagnachmittag kurzzeitig zu Rangeleien zwischen Teilnehmern und linken Kräften gekommen, dabei setzte die Polizei unter anderem einen Schlagstock ein.