Husten, Schnupfen, Halsschmerzen - ist ein Saunabesuch bei einer Erkältung ratsam oder verschlimmert die Hitze die Beschwerden? Wir liefern die Antwort.
Sauna tut gut, ist im Allgemeinen gesund und somit auch sehr beliebt. Also wird in deutschen Saunen geschwitzt, was das Zeug hält. Auch bei bestehenden Beschwerden kann der Saunagang die Heilung unterstützen. Jedoch gilt dies nur bei wenigen Erkrankungen und Beschwerden, da der Saunabesuch, vor allem bei grippalen Infekten (Erkältung), die Beschwerden auch deutlich verschlimmern kann.