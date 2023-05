Sollten die Stuttgarter Kickers nach der Oberliga-Meisterschaft auch noch den württembergischen Pokal holen, werden sie auf dem Rathausbalkon geehrt. Das hat Oberbürgermeister Frank Nopper den Fußballern versprochen. Bevor es soweit ist, erhält der Stuttgarter OB nun schon mal Besuch vom erfolgreichsten Sportteam seiner Stadt: An diesem Mittwoch (15.30 Uhr) empfängt Nopper die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart im Festsaal des Rathauses. Dort waren sie vor einem Jahr auch schon zu Gast, trugen sich nach dem Gewinn des Doubles ins Goldene Buch ein. „Keine Ahnung, ob das Protokoll noch eine Steigerung hergibt“, sagt Aurel Irion, der Geschäftsführer des alten und neuen Meisters, „wir freuen uns sehr, dass die Stadt wahrnimmt, was wir leisten. Vielleicht dürfen wir ja sogar auf den Balkon und mal rausschauen – das wäre eine tolle Sache.“

Die Ehrung im Rathaus ist nicht der einzige Termin, den die Stuttgarter Volleyballerinnen am Mittwoch haben. Für das Team, das sich am Samstag in Potsdam erneut die Meisterschale erspielt hat, wird es sogar ein ganzer Feier-Tag. Morgens und mittags wird die Mannschaft bei ihren Hauptsponsoren Scharr und Allianz erwartet, abends ab 19 Uhr findet dann die große vereinsinterne Abschlussfeier mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt, zudem wurden 50 Karten an Fans verlost. „Das ist natürlich ein straffes Programm“, sagt Aurel Irion, „und trotzdem hoffe ich, dass die Spielerinnen es genießen können. Sie haben sich das alles verdient“.