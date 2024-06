Mit Elvis-Double: Las Vegas, Baby! Jamie Oliver und seine Frau heiraten noch einmal

(eyn/spot) 26.06.2024 - 13:36 Uhr , aktualisiert am 26.06.2024 - 13:36 Uhr

1 Jools und Jamie Oliver feierten am 24. Juni ihren 24. Hochzeitstag. Foto: IMAGO/Avalon.red

24 Jahre nach ihrer ersten Hochzeit geben sich Jamie Oliver und seine Ehefrau Jools in Las Vegas erneut das Jawort. "24 Jahre! Ich liebe dich - Las Vegas, Baby!", schwärmt der Starkoch auf Instagram.











Link kopiert



Am 24. Juni 2000 gab Jamie Oliver (49) seiner Partnerin Juliette "Jools" Norton (49) das Jawort. 24 Jahre später hat das Paar nun sein Gelübde erneuert. Die beiden ließen sich in der Graceland Wedding Chapel in Las Vegas stilecht von einem Elvis-Presley-Imitator erneut trauen. Bilder der Zeremonie teilte der Starkoch auf seinem Instagram-Account.