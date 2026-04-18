Mit Elton: Das muss man über die nächste Traumschiff-Folge wissen

Beim ZDF-"Traumschiff" geht es Schlag auf Schlag: Nach Bangkok und Vietnam dreht die MS Amadea jetzt für zwei neue Folgen in Afrika. An Bord ist dieses Mal auch Elton, der in der Ruanda-Episode seinen ersten Ausflug als Schauspieler wagt.

An Ostern lief gerade erst die Folge aus Island, direkt danach wurde in Bangkok und Vietnam gedreht - und schon schippert die MS Amadea unaufhörlich weiter. Das ZDF hat die Dreharbeiten für gleich zwei neue "Traumschiff"-Folgen in Ruanda und auf dem Nil bestätigt. Diesmal mit einem besonderen prominenten Gast an Bord: Elton (55).

Für den Moderator ist der Ausflug auf das Kreuzfahrtschiff ein Novum, denn bislang ist er kaum als Schauspieler in Erscheinung getreten. Die Rolle in der Ruanda-Folge wird demnach sein erster größerer Einsatz vor der Kamera in einer fiktionalen Rolle sein. Die Dreharbeiten laufen laut Senderangaben noch bis Ende Juni 2026, Ausstrahlungstermine sind noch nicht bekannt.

Prominente Passagiere

Neben Elton sind in "Das Traumschiff - Ruanda" auch Wolke Hegenbarth, Moritz Heidelbach, Rebecca Immanuel, Boris Aljinovic, Abdul Samiu Saliou, und Deryl Kenfack zu sehen. Für "Das Traumschiff - Nil" stehen unter anderem Nina Kronjäger, Marcus Mittermeier, Liza Tzschirner, Stefan König und Tilman Pörzgen vor der Kamera.

Und natürlich ist auch die Stammbesetzung in Afrika an Bord. Florian Silbereisen übernimmt wie immer als Kapitän Max Parger das Ruder, Barbara Wussow spielt die Hoteldirektorin, Daniel Morgenroth ist der Staff-Kapitän und Collien Fernandes verkörpert die Schiffsärztin.

Vom Quizstudio aufs Kreuzfahrtschiff

Für Elton ist das "Traumschiff" nicht nur geografisch eine Reise ins Neuland. Über viele Jahre prägte er die ARD-Vorabendquizshow "Wer weiß denn sowas?", aus der er im vergangenen Jahr überraschend ausstieg - an seine Stelle rückte Schauspieler Wotan Wilke Möhring. Gerade ist auf RTL sein neues Quizformat "Hitster" gestartet.

Mit seiner Gastrolle reiht er sich in eine lange Liste prominenter Nicht-Schauspieler ein, die auf der MS Amadea schon angeheuert haben, unter anderem Inka Bause, Bruce Darnell oder Horst Lichter.