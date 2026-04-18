Mit Elton: Das muss man über die nächste Traumschiff-Folge wissen

Beim ZDF-"Traumschiff" geht es Schlag auf Schlag: Nach Bangkok und Vietnam dreht die MS Amadea jetzt für zwei neue Folgen in Afrika. An Bord ist dieses Mal auch Elton, der in der Ruanda-Episode seinen ersten Ausflug als Schauspieler wagt.
An Ostern lief gerade erst die Folge aus Island, direkt danach wurde in Bangkok und Vietnam gedreht - und schon schippert die MS Amadea unaufhörlich weiter. Das ZDF hat die Dreharbeiten für gleich zwei neue "Traumschiff"-Folgen in Ruanda und auf dem Nil bestätigt. Diesmal mit einem besonderen prominenten Gast an Bord: Elton (55).