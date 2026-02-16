Schmerzhafter Zwischenfall beim Kölner Rosenmontagszug: WDR-Moderatorin Sabine Heinrich wurde während der Live-Übertragung von einer Pralinenschachtel am Kopf getroffen. Bei Instagram zeigt sie sich mit Eisbeutel am Kopf.

Für WDR-Moderatorin Sabine Heinrich (49) nahm der Kölner Rosenmontagszug am 16. Februar eine unerwartete Wendung. Gemeinsam mit Entertainer Guido Cantz (54) kommentierte sie das bunte Treiben live von der Severinsstraße aus, als es plötzlich schmerzhaft wurde. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, traf eine geworfene Pralinenschachtel die Moderatorin direkt am Kopf.

Der Vorfall ereignete sich, als das Moderations-Duo das Fenster ihrer Kommentatoren-Position geöffnet hatte. Schon zuvor war in der Fernsehübertragung immer wieder zu hören gewesen, wie Kamelle gegen die Scheibe prasselten - ein deutliches Zeichen dafür, dass der Standort mitten im Wurfgeschehen lag.

Heinrich schrie hörbar auf, als das Geschoss sie traf. Ihr Co-Moderator Cantz klärte die Fernsehzuschauer umgehend auf: "Sabine ist leider gerade getroffen worden", sagte er laut "Kölner Stadt-Anzeiger" in die Kamera. Und fügte besorgt hinzu: "Du kühlst gerade mal ein bisschen, ich mache mir ein bisschen Sorgen."

"Pralinen-Unfall" mit sichtbaren Folgen

Geworfen hatte die Pralinenschachtel offenbar ein Mitglied der Kölner Luftflotte - ohne böse Absicht, wie es in dem Bericht heißt. Die Packung landete schlichtweg unglücklich an Heinrichs Kopf statt in den Händen der feiernden Zuschauer.

Heinrich ließ sich von dem Treffer jedoch nicht aus der Fassung bringen und moderierte tapfer weiter - wenn auch unter Zuhilfenahme von Eis zur Kühlung. Bei Instagram veröffentlichte sie in einer Story ein gemeinsames Selfie mit Cantz, auf dem sie den Eisbeutel an ihre Stirn hielt. "Autsch", schrieb sie dazu. Ganz ohne Spuren blieb der Zwischenfall offenbar nicht: Heinrich soll ein "kleines Hörnchen" davongetragen haben - die Beule dürfte sie wohl noch einige Tage an ihren Einsatz beim diesjährigen Rosenmontagszug erinnern.

Zuvor hatte Heinrich noch einen Clip veröffentlicht, der die beiden Moderatoren, Cantz nannte sie "Marianne und Michael der guten Laune", vor der Übertragung in den Straßen Kölns zeigte. Die beiden freuten sich auf den Tag bei strahlend blauem Himmel.