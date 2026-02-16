Schmerzhafter Zwischenfall beim Kölner Rosenmontagszug: WDR-Moderatorin Sabine Heinrich wurde während der Live-Übertragung von einer Pralinenschachtel am Kopf getroffen. Bei Instagram zeigt sie sich mit Eisbeutel am Kopf.
Für WDR-Moderatorin Sabine Heinrich (49) nahm der Kölner Rosenmontagszug am 16. Februar eine unerwartete Wendung. Gemeinsam mit Entertainer Guido Cantz (54) kommentierte sie das bunte Treiben live von der Severinsstraße aus, als es plötzlich schmerzhaft wurde. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, traf eine geworfene Pralinenschachtel die Moderatorin direkt am Kopf.