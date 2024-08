Mit einem Team zum neuen Ich: Verpasste Heim-EM: Niklas Süle konnte sich nicht mehr motivieren

1 Niklas Süle fehlte die Motivation, er hat sich aber zurück gekämpft. Foto: imago images/Uwe Kraft

Vor der Sommerpause der Bundesliga hatte Niklas Süle von Borussia Dortmund mit der Motivation zu kämpfen. Er schaffte es auch nicht als Spieler zur Heim-EM. Heute ist der Fußballer offenbar ein neuer Mensch.











Niklas Süle (28) kann verstehen, warum er es in diesem Jahr nicht in den EM-Kader von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) geschafft hat. In einem neuen Interview spricht der Verteidiger von Borussia Dortmund über seine kürzliche Transformation, ehemalige Motivationsprobleme und woran er gedacht hat, als er bei der Fußballeuropameisterschaft dem Team nur zusehen konnte.