Mit einem Stern geehrt Eva Longoria hochschwanger auf dem Walk of Fame

Von red/afp 17. April 2018 - 10:58 Uhr

Große Ehre für Eva Longoria: Die Schauspielerin ist mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Bei der Enthüllung zeigte sie sich strahlend mit Ehemann Jose Baston und ihren Schauspiel-Kolleginnen.





Los Angeles - „Desperate Housewives“-Star Eva Longoria ist mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt worden. Die US-Schauspielerin posierte hochschwanger auf dem insgesamt 2634. Stern, der am Montag auf dem berühmten Straßenabschnitt des Hollywood Boulevard in Los Angeles enthüllt wurde. Die 43-jährige Texanerin erwartet zusammen mit Ehemann Jose Baston ihr erstes Kind, die Geburt ist für Mai geplant.

Longorias Ehrung wurde vor allem in der lateinamerikanischen Gemeinde in den USA gefeiert, die Familie der Schauspielerin hat mexikanische Wurzeln. Es sei wichtig, dass Minderheiten repräsentiert würden, sagte Longoria der Nachrichtenagentur AFP. „Jedes Mal, wenn ein weiterer Latino auf diesem Walk of Fame verewigt wird, ist das deshalb ein Gewinn für die ganze Community.“

Neben Ehemann Baston waren bei der Zeremonie unter anderen der Latino-Sänger Ricky Martin, Ex-Spice-Girl Victoria Beckham und die Schauspielerinnen Felicity Huffman und Anna Faris zugegen. Gemeinsam mit Faris ist Longoria demnächst in der romantischen Komödie „Overboard“ zu sehen, in der sie die beste Freundin einer von Farris verkörperten alleinerziehenden Mutter spielt.