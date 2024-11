Die Weihnachtszeit und das Jahresende werden von den Schlagerstars gerne für große Abendshows genutzt, die für ein abwechslungsreiches TV-Programm in der kalten Jahreszeit sorgen sollen. Wer sind die Gastgeber und welche Stars treten dieses Mal auf?

"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

Florian Silbereisen (43) lädt in der Adventszeit traditionell zu seinem "Adventsfest der 100.000 Lichter". Dieses wird am Samstag, 30. November, live im Ersten zu sehen sein. Gemeinsam mit prominenten Gästen wird der Moderator besinnliche Lieder darbieten. Mit dabei sind: Andrea Berg, Inka Bause, Semino Rossi, DJ Ötzi, Ross Antony, Ella Endlich, Andy Borg, Rolf Zuckowski, Thomas Gottschalk und Wincent Weiss. In der Ankündigung heißt es: "Ein feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wird das Eintreffen des Friedenslichts, das wieder an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll." Laut MDR empfängt Silbereisen seit 2009 das "Friedenslicht aus Bethlehem", deshalb bekam das "Adventsfest der Volksmusik" 2010 auch seinen neuen Namen. Silbereisen präsentiert die Sendung seit 2004 und feiert damit dieses Jahr sein 20. Jubiläum als Moderator.

Das Erste hat auch einen "ganz besonderen Überraschungsgast" für die diesjährige "Adventsfest"-Ausgabe angekündigt, der sich auf einen Überraschungsauftritt vorbereite. Sofort spekulierten einige Medien, dass es sich dabei nur um Silbereisens Ex-Partnerin, Sängerin Helene Fischer (40), handeln könnte.

"Die Helene Fischer Show"

Fest steht, dass Helene Fischer ihre eigene Show in der Weihnachtszeit präsentiert: Das ZDF, ORF und SRF werden die 180-minütige "Helene Fischer Show" aus der Messehalle Düsseldorf präsentieren. Ausgestrahlt wird sie wie gewohnt am 25. Dezember um 20:15 Uhr. Laut Ankündigung wird es wieder nationale und internationale Star-Gäste und ein Programm "voller mitreißender Musik, energiegeladener Choreografien, überraschender Duette und atemberaubender Highlights" geben.

"Wir zeichnen am 6. und 7. Dezember auf, ich hoffe natürlich sehr, dass ich euch dort sehe", berichtete Helene Fischer Mitte September bei Instagram. 2011 flimmerte "Die Helene Fischer Show" zum ersten Mal über die Bildschirme. Pandemie-bedingt musste sie drei Jahre pausieren, bevor sie 2023 zurückkehrte.

"Weihnachten mit Andy Borg"

SWR, SR und MDR sorgen ebenfalls noch für Schlagershow-Nachschub am Ende des Jahres. Der "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird am Samstag, 7. Dezember, um 20:15 Uhr bei den Sendern ausgestrahlt. Auch Andy Borg (64) lädt sich zu seinem geselligen Abend einige Musikstars ein. Unter den Gästen befinden sich dieses Mal unter anderem Markus Wolfahrt, Daniela Alfinito, Mountain Crew, Natalie Holzner, Laffontien Brothers, Michael Hirte, Die Jungen Zillertaler, Linda Jung und die Trachtenkapelle Glottertal bei Freiburg.

Auch Heiligabend müssen Schlagerfans nicht auf ihre Lieblingsmusiker verzichten. "Weihnachten mit Andy Borg" (24. Dezember, 20:15 Uhr, im SWR, SR und MDR) wird das Weihnachtsfest mit Musikgästen wie Helmut Lotti, Luna Klee, Sigrid & Marina, Ron Williams, Rebecca Immanuel oder die Zellberg Buam feiern.

"Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'"

ORF, MDR, BR und SWR laden zudem zur "Zauberhaften Weihnacht". ORF 2 zeigt die Sendung am 14. Dezember zur Primetime, der MDR am 20. Dezember und der SWR und BR am 22. Dezember. "Inmitten der winterlichen Bergwelt des Salzburger Landes" wurde der Ort Flachau auch 2024 wieder zur Kulisse der Weihnachtsproduktion, wie es in der Ankündigung heißt. Die Zuschauer können sich auf vorweihnachtliche Klänge und Festtagsstimmung bei der elften Ausgabe der Sendung freuen. Moderiert wird diese von DJ Ötzi (53) und Stefanie Hertel (45).

Zu den Gästen zählen dieses Mal Rolando Villazón, Semino Rossi, Andy Borg, Francine Jordi, Ramon Roselly, die Kastelruther Spatzen, Chris Steger, Edmund, Mark Keller, Max Müller, voXXclub, Sarah Zucker, Bernhard Brink, den Perlseer Dirndln oder Rebecca Immanuel.

Das neue Jahr mit Schlagerklängen begrüßen

Sogar an Silvester kommen Schlagerfans auf ihre Kosten. Denn Florian Silbereisen wird auch am 31. Dezember zum Gastgeber einer musikalischen Sendung: Mit "Silvester-Schlagerbooom 2025 live - Die Wunderlichtershow!" (20:15 Uhr bis 0.20 Uhr im Ersten, auf SRF und ORF sowie in der ARD Mediathek) wird Silbereisen live aus dem BMW Park, der Basketballarena des FC Bayern, senden. Die Arena soll sich dabei "in ein funkelndes und glitzerndes Wunderlichtermeer" verwandeln. Der Moderator wird zudem "mit vielen Stars und Überraschungen" aufwarten.

Die Silvestershow von Silbereisen soll nicht jährlich produziert werden, sondern eine "einmalige Zugabe" sein, anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der "Feste"-Schlagerformatreihe.