Mit eigenem Geld finanziert: Tiefschlag für Kevin Costner: Sein Herzensprojekt Horizon floppt

Hat sich Kevin Costner verzockt? Für sein Herzensprojekt "Horizon" setzte er eigenes Geld ein. Doch der erste von vier geplanten Teilen des Westerns ging in den US-Kinos baden.











Ist Kevin Costners (69) auf vier Teile angelegte Western-Saga "Horizon" schon am ersten Wochenende gescheitert? Der erste Part spielte in den USA zum Start nur knapp elf Millionen US-Dollar ein. Zu wenig für einen Film, der zwischen 50 und 100 Millionen Dollar gekostet haben soll. Das Branchenmagazin "Variety" nennt das Ergebnis "katastrophal". In Deutschland startet "Horizon: An American Saga - Teil 1" erst am 22. August 2024 in den Kinos.