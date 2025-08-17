Mit Ehemann und Geschwistern: Arnold Schwarzeneggers Tochter Katherine teilt seltene Familienfotos

Im Hause Schwarzenegger weiß man offenbar zu feiern: Katherine Schwarzenegger gab zumindest auf ihrem Instagram-Account einige Einblicke in das Familienleben - inklusive Geburtstagsparty für ihren Vater Arnold. Auch Aufnahmen von Ehemann Chris Pratt, ihren Geschwistern und den Jüngsten teilte sie.
Katherine Schwarzenegger (35) hat seltene Familienfotos mit Ehemann Chris Pratt (46) geteilt. Zudem gab sie ihren Instagram-Followern einen Einblick in die Geburtstagsfeier ihres Vaters Arnold Schwarzenegger (78) am 30. Juli.