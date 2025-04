Mit Ehemann Tom Kaulitz und Tochter Lou: Heidi Klum genießt das Leben in New York

Heidi Klum (51) hat ihrer Wahlheimat Los Angeles für einige Wochen den Rücken gekehrt und genießt momentan Zeit in New York City. Mit der Metropole verbindet die 51-Jährige nicht nur ihre berühmten Halloween-Partys, die sie dort feiert. Die Stadt war auch einer der ersten Standorte zu Beginn ihrer internationalen Karriere Ende der 1990er Jahre, als sie zum "Sports Illustrated Swimsuit"-Coverstar und "Victoria's Secret"-Engel wurde.

Etwa 20 Jahre später soll sich Klum laut "Architectural Digest" ein Penthouse in New York City zugelegt haben. Auf Instagram teilt sie immer wieder Einblicke in ihr Leben vor Ort. Gerade postete sie ein Spiegel-Selfie mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35). Klum trägt darauf eine dicke Jacke und einen Pullover, mit einer Kapuze bedeckt sie ihren Kopf. Darunter kommen ihre offenen, blonden Haare und eine Sonnenbrille zum Vorschein. Zum dunklen Hoodie kombinierte die 51-Jährige schwarze Stiefel und Feinstrumpfhose. Auch Ehemann Tom zeigt sich leger in brauner Jacke und blauer Hose. Auf einem zweiten Bild scheint sich das Paar einen Kuss zu geben. "Sonntags-Vibes in NYC", fügte Klum zusammen mit zwei Herz-Emojis hinzu.

"Date Night" am Broadway

Schon vor wenigen Tagen hatte Heidi Klum ihre Fans via Instagram an einer "Date night in NYC" teilhaben lassen, auch hier postete sie ein verschwommenes Kussfoto. Neben ihrem Ehemann feierte sie die Hollywoodstars Denzel Washington (70) und Jake Gyllenhaal (44), deren Stück "Othello" die beiden am Broadway besuchten. "Bravo!!!", schrieb Klum zu ihrem Beitrag aus dem Theater.

Ein weiteres Bild aus New York zeigt Heidi Klum mit Tochter Lou (15) und Mutter Erna. Die drei Damen sind von hinten zu sehen und halten sich an den Händen. Den Schnappschuss untermalte Klum mit dem Song "We Are Family" und drei Herzen. Lou gab auf einer Straße in New York City gerade auch ihr erstes Interview. Angesprochen von einem TikToker namens "deewishclips" verriet sie unter anderem, dass ihre Mutter ihr modisches Vorbild sei.

Noch ein weiterer Klum-Spross scheint New York zu lieben. Lous ältere Schwester Leni Klum (20) lebt dort und studiert Innenarchitektur. Während der Fashion Week im Februar war das Nachwuchsmodel zudem auf einigen Veranstaltungen zu sehen.

Rückkehr zu "Project Runway"

Heidi Klum selbst weilt bereits länger in New York, um "Project Runway" zu drehen. Von 2004 bis 2017 moderierte die gebürtige Rheinländerin die Erfolgsshow und gewann 2013 sogar den Emmy Award dafür. Nun kehrt sie in die Castingshow, die unentdeckte Modedesigner kürt, zurück.

Ob Klums beide Söhne ebenfalls gerade in New York sind, ist nicht bekannt. Die "Germany's next Topmodel"-Gastgeberin bekam mit Ex-Mann Seal (62) die Kinder Henry (19), Johan (18) und Lou. Der Sänger adoptierte auch Tochter Leni, die aus einer Beziehung mit Flavio Briatore (75) stammt. Mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz ist Heidi Klum seit 2019 verheiratet.