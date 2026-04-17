Familienzuwachs bei Pippa Middleton: Schwager Spencer Matthews und seine Ehefrau Vogue Williams erwarten ihr viertes Kind. Das verkündeten die Moderatorin und der "Made in Chelsea"-Star bei Instagram.
Das irische Model Vogue Williams (40) und ihr Ehemann, Reality-TV-Star Spencer Matthews (37), erwarten ihr viertes gemeinsames Kind. Mit einem humorvollen Foto auf Instagram, das das Paar am Strand in Bikini und Badehose zeigt, verkündeten sie die Schwangerschaft mit den Worten "Baby Nummer 4 ist im Anmarsch..."