Familienzuwachs bei Pippa Middleton: Schwager Spencer Matthews und seine Ehefrau Vogue Williams erwarten ihr viertes Kind. Das verkündeten die Moderatorin und der "Made in Chelsea"-Star bei Instagram.

Das irische Model Vogue Williams (40) und ihr Ehemann, Reality-TV-Star Spencer Matthews (37), erwarten ihr viertes gemeinsames Kind. Mit einem humorvollen Foto auf Instagram, das das Paar am Strand in Bikini und Badehose zeigt, verkündeten sie die Schwangerschaft mit den Worten "Baby Nummer 4 ist im Anmarsch..."

Reality-Stars sind mit der Royal Family verbunden Erste Glückwünsche zu den Baby-News kamen unter anderem von Matthews' "Made in Chelsea"-Co-Stars Victoria Baker-Harber, Jamie Laing und Sophie Habboo. Der 37-Jährige war von 2011 bis 2016 in der beliebten britischen Reality-Serie zu sehen. Vogue Williams wurde durch ihre Teilnahmen an verschiedenen Reality-Formaten bekannt. Zuletzt nahm sie 2025 an der britischen Version des Dschungelcamps, "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!", teil. Zudem arbeitete sie für den irischen Rundfunk und als Radiomoderatorin.

Williams und Matthews sind über Ecken mit der britischen Royal Family verbunden: Spencer Matthews ist der jüngere Bruder von James Matthews, der wiederum mit Pippa Middleton, der Schwester von Prinzessin Kate, verheiratet ist. Somit ist Vogue Williams die Schwägerin von Pippa.

Das Paar hat bereits die drei gemeinsamen Kinder Theodore, Gigi und Otto. Williams und Matthews lernten sich 2017 bei Dreharbeiten kennen und gaben sich im Juni 2018 das Jawort.