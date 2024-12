Mit Ehemann Michael Douglas: Catherine Zeta-Jones strahlt bei Event

1 Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas auf dem roten Teppich des The Red Sea International Film Festivals. Foto: Arnold Jerocki/Getty Images

Anlässlich des diesjährigen The Red Sea International Film Festivals befinden sich Catherine Zeta-Jones und ihr Mann Michael Douglas derzeit in Saudi Arabien. Bei einer Veranstaltung zog das Ehepaar alle Blicke auf sich.











Im Rahmen des The Red Sea International Film Festivals besuchte Catherine Zeta-Jones (55) am 6. Dezember das "Women in Cinema"-Galadinner. Die Schauspielerin erschien in einem schwarzen, langärmligen Netzkleid mit floralem Stickmuster und einer langen Schleppe. Den glamourösen Look vervollständigte Zeta-Jones mit silberfarbenen Schmuck. Ihre dunklen Haare legte sie für den Auftritt in lockere Wellen. Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Michael Douglas (80): Passend zu seiner Frau posierte dieser in einem schwarzen Anzug mit gleichfarbigem Hemd.