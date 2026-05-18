Mit Ehemann Matt Kaplan: Podcast-Star Alex Cooper erwartet ihr erstes Kind

Podcast-Star Alex Cooper und ihr Mann Matt Kaplan erwarten ihr erstes Kind. Die Moderatorin von "Call Her Daddy" verkündete die Schwangerschaft via Instagram - mit zwei Fotos, die deutlich ihren Babybauch zeigen.
Alex Cooper wird Mutter. Die 31-jährige Moderatorin des erfolgreichen Podcasts "Call Her Daddy" verkündete die Nachricht am Sonntag auf ihrem Instagram-Profil. "Our family", schrieb Cooper schlicht zu zwei Fotos, auf denen ihr Babybauch deutlich zu sehen ist. Darauf sitzt sie auf dem Schoß ihres Ehemannes Matt Kaplan (42) und hält liebevoll ihren Bauch. Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind.