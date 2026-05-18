Mit Ehemann Matt Kaplan: Podcast-Star Alex Cooper erwartet ihr erstes Kind

Podcast-Star Alex Cooper und ihr Mann Matt Kaplan erwarten ihr erstes Kind. Die Moderatorin von "Call Her Daddy" verkündete die Schwangerschaft via Instagram - mit zwei Fotos, die deutlich ihren Babybauch zeigen.

Alex Cooper wird Mutter. Die 31-jährige Moderatorin des erfolgreichen Podcasts "Call Her Daddy" verkündete die Nachricht am Sonntag auf ihrem Instagram-Profil. "Our family", schrieb Cooper schlicht zu zwei Fotos, auf denen ihr Babybauch deutlich zu sehen ist. Darauf sitzt sie auf dem Schoß ihres Ehemannes Matt Kaplan (42) und hält liebevoll ihren Bauch. Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind.

Die Stars gratulieren Unter dem Beitrag sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche - auch von prominenten Wegbegleitern. Khloé Kardashian schrieb: "Herzlichen Glückwunsch, Mama. So ein schöner Segen." Taylor Lautner kommentierte: "Du hast mir gerade den Tag gerettet. Du wirst die beste Mama sein!" Auch Kesha, Winnie Harlow und Lucy Hale gratulierten der werdenden Mutter.

Noch vor einiger Zeit hatte Cooper offen darüber gesprochen, dass sie nach einer früheren HPV-Diagnose Angst gehabt habe, möglicherweise keine Kinder bekommen zu können.

Ihre Liebe begann während Corona

Alex Cooper und Matt Kaplan lernten sich 2020 während eines Zoom-Calls kennen - mitten in der Corona-Pandemie. Um die Identität ihres neuen Schwarms zunächst zu schützen, gab Cooper ihm in ihrem Podcast den Spitznamen "Mr. Sexy Zoom Man". Kaplan, der als Hollywood-Produzent unter anderem hinter dem Netflix-Erfolg "To All the Boys I've Loved Before" steht, blieb zunächst anonym. Im April 2024 heiratete das Paar schließlich auf der mexikanischen Halbinsel Riviera Maya.

Mit "Call Her Daddy" ist Cooper zu einer der einflussreichsten Podcast-Moderatorinnen ihrer Generation geworden. Zu ihren Gästen zählten bereits zahlreiche prominente Namen, darunter Michelle Obama, Jane Fonda, Heidi Klum, Dylan Sprouse und Hailey Bieber. Auch die frühere US-Vizepräsidentin Kamala Harris nahm bei ihr bereits vor dem Mikrofon Platz.