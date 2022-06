1 Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi bei einer Gala der National Gallery in London. Foto: imago images/Matrix

Prinzessin Beatrice und Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi haben einen glamourösen Auftritt bei einer Londoner Gala hingelegt. Später ging es dann etwas weniger glamourös zum berühmten Glastonbury Festival.















Bei einer Londoner Kunstgala haben Prinzessin Beatrice (33) und ihr Ehemann Eduardo Mapelli Mozzi (38) am Donnerstagabend einen glamourösen Auftritt hingelegt. Die Enkeltochter von Queen Elizabeth II. (96) erschien bei der "The Alchemist's Feast"-Sommerparty der National Gallery in einer salbeigrünen Pailletten-Robe mit tiefem Ausschnitt. Ihre Taille setzte die 33-Jährige mit einem schwarzen Gürtel in Szene, ein schwarzes Haarband und eine glitzernde weiße Clutch rundeten den schillernden Look ab. Ehemann Edoardo entschied sich für einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege.

Einen Tag später ging es etwas weniger glamourös zu: Am Freitag (24. Juni) war das Ehepaar beim Glastonbury Festival zu Gast. Bilder, die unter anderem "Page Six" vorliegen, zeigen das Paar in legeren Freizeitlooks.

Im Freizeitlook beim Glastonbury Festival

Beide trugen weiße Sneaker und runde Sonnenbrillen. Der 38-Jährige wählte eine schwarze Jeans, ein weißes T-Shirt und eine dunkelgrüne Hemdjacke dazu. Beatrice stimmte ihren Look mit einem khakifarbenen Hemdkleid auf sein Outfit ab. Dazu trug die Prinzessin eine schwarze Umhängetasche und eine um die Hüfte gebundene Jacke.