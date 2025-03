Mit Ehemann Christian McCaffrey: Olivia Culpo erwartet erstes Kind

Olivia Culpo hat nach langen Spekulationen ihre erste Schwangerschaft bestätigt. Die ehemalige Miss Universe teilte mehrere Beiträge auf Instagram, in denen sie ihren Babybauch in Szene setzt.

Olivia Culpo (32) und ihr Ehemann Christian McCaffrey (28) erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Das verkündete die einstige Schönheitskönigin am Montag mit mehreren Beiträgen auf Instagram. "Nächste Station, Mutterschaft", schrieb Culpo zu Fotos, auf denen sie unter einem wallenden Kleid ihren Babybauch streichelt.

Außerdem teilte sie einen Videoclip, in dem sie zusammen mit ihrem Ehemann zu sehen ist. Hand in Hand läuft das Paar über ein Feld oder küsst sich leidenschaftlich, während Culpo immer wieder an ihren schon recht großen Babybauch fasst. Auch erste Ultraschallbilder sind in dem Post zu sehen.

Bestätigung nach langen Spekulationen

Weitere Details, wie beispielsweise den Schwangerschaftsmonat, verriet Olivia Culpo ihren 5,5 Millionen Followern noch nicht. Allerdings wurde bereits seit vergangenem Oktober spekuliert, dass die Schauspielerin ein Kind erwartet, als ihr Ehemann auf einem Instagram-Foto verdächtig seine Hand auf ihren Bauch legte. Im Februar wurde Culpo dann mit deutlich sichtbarerem Babybauch unter ihrer Jacke beim Spazierengehen fotografiert.

Olivia Culpo, die die Titel als Miss Rhode Island, Miss USA und Miss Universe 2012 gewann, ist seit 2019 mit NFL-Star Christian McCaffrey liiert. Im vergangenen Juli heiratete sie den Footballer in Rhode Island. Zuvor war Culpo bis 2015 zwei Jahre in einer Beziehung mit dem Jonas-Brothers-Sänger Nick Jonas (32).

In der Vergangenheit hatte Culpo immer wieder betont, wie sehr sie und ihr Partner sich Kinder wünschen. Da sie an Endometriose leidet, hatte die 32-Jährige allerdings große Angst, nicht schwanger werden zu können. "Es gibt so viel, was ich nicht weiß, was in der Zukunft mit diesem Zustand passieren wird, und ich mache mir ständig Sorgen über meinen Zeitplan", sagte Culpo damals in einer Folge ihrer eigenen Realityshow "Culpo Sisters". "Ich habe das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich Kinder haben muss."