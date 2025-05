Mit Ehefrau und Sohn: Motown-Legende Stevie Wonder feiert sein Debüt bei der Met Gala

Mit über 70 hat er jetzt seine Met-Gala-Premiere gefeiert: Die Musikikone Stevie Wonder (74) besuchte am Montag (5. Mai) zum ersten Mal das berühmte Fashion-Event im Metropolitan Museum of Modern Art in New York. Zusammen mit seiner Familie lief die Motown-Legende in einem Anzug samt glitzerndem Umhang mit langer Schleppe über den Red Carpet.

"Ich bin einfach hier und freue mich sehr, Schwarze Designer und ihre Fähigkeit, seit Anbeginn der Zeit konsequent Stil zu kreieren, zu feiern", sagte Stevie Wonder am Rande der Veranstaltung im Gespräch mit "E! News".

Lesen Sie auch

Die Schleppe seines Outfits war Teil des glitzernden Capes, das Wonder zu einem schwarzen Anzug präsentierte. Zudem trug der Musiker seine charakteristische Sonnenbrille, einen schwarzen Hut ohne Krempe sowie einige glitzernde Schmuckstücke. Der gesamte Look des 25-fachen Grammy-Gewinners stammt getreu dem von Anna Wintour vorgegebenen Dresscode "Tailored for You" maßgeschneidert von Designer Sergio Hudson.

Die Met Gala findet jedes Jahr am ersten Montag im Mai im Metropolitan Museum of Art in New York City statt. Die Mode-Oscars, wie die Veranstaltung auch genannt wird, konzentrierten sich dieses Jahr auf Herrenmode und die Farbe Schwarz. In der neuen Ausstellung des Museums werden, inspiriert von Monica L. Millers Buch "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity", Kleidungsstücke, Gemälde oder Fotografien gezeigt.

Stevie Wonder in Begleitung von Frau und Sohn

Begleitet wurde er zur Met Gala von seiner Ehefrau Tomeeka Robyn Bracy und seinem Sohn Kailand Morris (23), die beide ebenfalls in schwarze Outfits mit glitzernden Elementen gekleidet waren. Der 23-Jährige stammt aus Wonders Ehe mit der Modedesignerin Kai Millard Morris, mit der der Sänger von 2001 bis 2015 verheiratet war. Mit ihr hat er noch einen weiteren Sohn, den 19-jährigen Mandla Kadjay Stevland Morris.

Insgesamt hat Wonder neun Kinder mit fünf Frauen. Mit seiner heutigen Ehefrau Tomeeka Robyn Bracy ist er seit 2017 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Töchter.