Scooter-Frontmann H. P. Baxxter teilt nur selten private Aufnahmen - zum zweiten Hochzeitstag macht er eine Ausnahme.
Ein gemeinsames Foto von H. P. Baxxter (62) und seiner Ehefrau Sara (25) ist eine Seltenheit. Am Montag machte der Sccoter-Frontmann jedoch eine Ausnahme: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er ein Pärchenbild. Anlass ist der zweite Hochzeitstag des Paares. "Neulich in der Sansibar", schrieb der Musiker zu der Aufnahme und bezog sich damit auf das bekannte Restaurant auf Sylt.