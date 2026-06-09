Ein gemeinsames Foto von H. P. Baxxter (62) und seiner Ehefrau Sara (25) ist eine Seltenheit. Am Montag machte der Sccoter-Frontmann jedoch eine Ausnahme: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte er ein Pärchenbild. Anlass ist der zweite Hochzeitstag des Paares. "Neulich in der Sansibar", schrieb der Musiker zu der Aufnahme und bezog sich damit auf das bekannte Restaurant auf Sylt.

Auf dem Bild posiert der 62-Jährige Arm in Arm mit seiner Frau, beide in eleganter Garderobe: Baxxter in dunklem Anzug mit weißem Hemd, schwarzer Fliege und weißem Einstecktuch, seine Ehefrau in einem schwarzen Spitzenkleid. Tour-DJ Picco bekundete dazu: "Tolles Foto - Mega Outfit". Schauspielerin Mirja du Mont schickte zwei rote Herzen.

Verlobung in Schottland, Hochzeit auf Sylt

Im Mai 2023 hatte H. P. Baxxter die Beziehung öffentlich gemacht. Trotz eines Altersunterschieds von 37 Jahren habe es "gleich richtig gefunkt", wie der Sänger schwärmte. Im Urlaub in den schottischen Highlands hielt er dann um die Hand seiner Partnerin an. Die Trauung fand schließlich im Juni 2024 auf Sylt statt. Dort heiraten sie erst standesamtlich, einen Tag später folgte auch die kirchliche Trauung in der St.-Severin-Kirche in Keitum.

Für Baxxter ist es die dritte Eheschließung. "Dreimal ist Ostfriesenrecht. Ich bin aus Ostfriesland", scherzte er vor der Hochzeit gegenüber "Bild", betonte aber zugleich: "Das ist jetzt meine dritte und letzte."

Zwei Stadion-Shows im Sommer 2027

Erst Ende Mai hatten sich Baxxter und seine Band mit Scooter-Neuigkeiten gemeldet: Die Hamburger Techno-Legenden kündigten über ihre sozialen Kanäle an, im Sommer 2027 mit gleich zwei Stadion-Shows auf Tour zu gehen. Mit dem Tourprojekt "Rave from Outer Space" wollen Scooter nach eigener Aussage ein "gigantisches" Erlebnis schaffen - und das gleich zweimal. Geplant sind ein Auftritt am 19. Juni 2027 im Kölner RheinEnergie-Stadion sowie ein weiteres Konzert am 26. Juni 2027 im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion.