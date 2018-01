Kommentar Kunden profitieren vom Wettbewerb am Himmel

Von Josef Schunder 05. Januar 2018 - 06:00 Uhr

Von Sonntag an fliegt Easyjet viermal täglich von Stuttgart nach Berlin – und zurück. Foto: dpa-Zentralbild

Dass die britische Airline Easyjet von Sonntag an die Strecke Berlin-Stuttgart fliegt, belebt den Wettbewerb. Wer sich darüber freut, muss kein schlechtes Gewissen haben, meint unser Redakteur Josef Schunder.

Stuttgart - Gut zwei Monate ohne Wettbewerb auf der Flugstrecke Stuttgart–Berlin sind mehr als genug. Zumindest für Reisende, die von Berufs wegen ständig zwischen Tegel und Echterdingen pendelten und spürbar höhere Ticketpreise bezahlen mussten. Aber aufatmen werden auch die anderen, die gern mal Kurzreisen nach Berlin unternehmen, um dort touristische oder kulturelle Angebote zu nutzen. Für sie alle beginnt das Jahr also mit einer guten Neuerung, wenn am Sonntag Flugzeuge der Billigfluglinie Easyjet den Dienst auf dieser Strecke antreten.

Mehr zum Thema

Der Abflug ohne Wiederkehr, den Air Berlin im Oktober hingelegt hat, markierte auch nur das Ende eines Jahres, das Flugreisende ziemlich viel Geld gekostet hat. Denn Flüge zur Ferieninsel Mallorca oder zu anderen Zielen im Mittelmeerraum waren 2017 ebenfalls häufig teurer als 2016, was an den politischen Entwicklungen in der Türkei und den Folgen für den Reisemarkt lag. Der Start von Easyjet sorgt wenigstens partiell und für einige Zeit für einen Preisdämpfer.

Bahn und Auto sind auch nicht sehr umweltfreundlich

Wer viele Jahre gegen den Ausbau des Stuttgarter Flughafens gekämpft hat oder nach wie vor die schädlichen Folgen des Luftverkehrs für Umwelt und Erdklima beklagt, wird sicherlich nicht erfreut sein, wenn die Fliegerei Aufwind bekommt. Aber seien wir mal ehrlich: Was die Deutsche Bahn auf vielen längeren Strecken in Deutschland zu bieten hat, ist nicht dazu angetan, das umweltfreundlichere Reisen zwischen der Hauptstadt und den Landeshauptstädten zu fördern. Autobahnfahrten zwischen Stuttgart und Berlin sind ebenfalls weder besonders umweltfreundlich noch vergnügungssteuerpflichtig. Und trotz zunehmender Passagierzahlen ist die Zahl der Flugzeugstarts in Stuttgart lange Zeit gesunken, weil größere Flugzeuge eingesetzt werden als früher.

So ist die Freude von Reisenden über günstigere Ticketpreise auch kein Sündenfall, sondern berechtigt.