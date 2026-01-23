Mit Drogen betäubt: Brite bekennt sich dutzender Vergewaltigungen von Ex-Frau schuldig

Ein Brite gestand vor Gericht, seine Ehefrau Jahre mit Drogen betäubt und vergewaltigt zu haben. Der 49-Jährige räumte 48 Anklagepunkte ein, weitere Männer sind ebenfalls angeklagt.
Ein Brite hat sich schuldig bekannt, über 13 Jahre hinweg seine damalige Frau immer wieder mit Drogen betäubt und vergewaltigt zu haben. Vor einem Gericht im südenglischen Winchester gestand der 49-jährige Philip Young am Freitag 48 der 56 Anklagepunkte, darunter Vergewaltigung, Voyeurismus und die Verabreichung von Betäubungsmitteln. Den Vorwurf des Besitzes von Kinderpornografie wies der Angeklagte zurück.